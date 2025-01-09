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10天6次毆打身障男生！打到下顎骨折 施暴教保員1原因事發被捕

香港01／ 撰文：田中貴

陳父發現兒子臉部有可疑傷勢，於是報警，警方翻查中心閉路電視片段紀錄，發現李姓教保員多次襲擊陳男，令其下顎骨左側骨折。示意圖／Ingimage
陳父發現兒子臉部有可疑傷勢，於是報警，警方翻查中心閉路電視片段紀錄，發現李姓教保員多次襲擊陳男，令其下顎骨左側骨折。示意圖／Ingimage

身心障礙者社區中心理應是保護弱勢人士的場所，但竟變成施暴現場！臺北1名教保員被指在身心障礙者社區日間作業設施內，出手毆打1名服務對象，該名男生被打到下顎骨左側骨折，受害人父親發現兒子傷勢後報警求助。警方翻查中心閉路電視片段紀錄，證實該名教保員10天內動手多達6次，他被捕後將被控傷害罪名。

向18歲以上心智障礙者提供服務

據台媒報導，該間身心障礙者社區日間作業設施的服務對象是18歲以上心智障礙者，向他們提供日間照護和技能培訓服務，提升其生活質素，希望協助他們融入社區，服務內容涵蓋生活操作、自理能力提升，以及人際互動增進，為身心障礙人士打造安全溫暖環境。

陳姓受害人是中心其中1名服務對象，陳父有一天發現兒子臉部有可疑傷勢，所以報警。警方翻查中心閉路電視片段紀錄，發現李姓教保員從2023年5月8日至17日期間，10天內利用職務之便，最少6次襲擊陳男，令陳男下顎骨左側骨折。

李男接受調查時承認罪行，士林地檢署依照刑法第277條第1項傷害罪名起訴李男。

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文章授權轉載自《香港01》

傷害罪 教保員 骨折

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