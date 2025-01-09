影／inReach裝置發出SOS信號 獨攀男由直升機吊掛救出

38歲黃姓男子1月4日到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，缺糧且腿部受傷無法行走，從攜帶的inReach裝置發出求救訊號，苗栗縣消防局會同相關單位共9名搜救人員趕往救援，昨天空勤直升機先將他吊掛救出送醫，地面救援人員今天下午安全返隊。

苗栗縣消防局指出，黃姓登山客4日從大鹿林道西線起點入山獨攀，前天上午10點多家屬接獲他的SOS訊息報案，消防局會同林業署、雪霸管理處及保七總隊第五大隊共9名地面搜救人員在下午4點37分抵達觀霧，與支援單位討論後，昨天清晨6點出發起登入山，另外指揮中心也申請空勤直升機支援。

黃姓男子手機遺失，空勤直升機昨天上午10點多根據inReach座標發現失聯的登山客，成功吊掛並降落於清泉崗基地，由台中市消防局沙鹿分隊的救護車將他送往梧棲童綜合醫院救治。

這次任務，地面搜救人員還未接觸到黃姓登山客，就接獲指揮中心通報人已救出，全隊整裝返回，昨晚在馬達拉溪營地紮營過夜，今天下午1點多抵達雪霸國家公園管理處，前後足足花了兩天半時間。