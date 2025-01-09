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影／inReach裝置發出SOS信號 獨攀男由直升機吊掛救出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

38歲黃姓男子1月4日到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，缺糧且腿部受傷無法行走，從攜帶的inReach裝置發出求救訊號，苗栗縣消防局會同相關單位共9名搜救人員趕往救援，昨天空勤直升機先將他吊掛救出送醫，地面救援人員今天下午安全返隊。

苗栗縣消防局指出，黃姓登山客4日從大鹿林道西線起點入山獨攀，前天上午10點多家屬接獲他的SOS訊息報案，消防局會同林業署、雪霸管理處及保七總隊第五大隊共9名地面搜救人員在下午4點37分抵達觀霧，與支援單位討論後，昨天清晨6點出發起登入山，另外指揮中心也申請空勤直升機支援。

黃姓男子手機遺失，空勤直升機昨天上午10點多根據inReach座標發現失聯的登山客，成功吊掛並降落於清泉崗基地，由台中市消防局沙鹿分隊的救護車將他送往梧棲童綜合醫院救治。

這次任務，地面搜救人員還未接觸到黃姓登山客，就接獲指揮中心通報人已救出，全隊整裝返回，昨晚在馬達拉溪營地紮營過夜，今天下午1點多抵達雪霸國家公園管理處，前後足足花了兩天半時間。

苗栗縣消防局呼籲，單獨攀登雖能帶來挑戰的成就感，但風險遠超一般團體登山，發生緊急狀況無法及時求助，尤其在訊號不穩的深山區域，獨攀者容易陷入孤立無援的危機，心理與體力的挑戰加倍，且獨自決策的壓力可能導致判斷失誤，不但救援難度高，也缺乏同行隊員提供準確位置與情況，增加搜救時間與成本，建議喜好登山的朋友避免獨攀，結伴同行更安全。

38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
黃姓獨攀客幸運由空勤直升機吊掛救出送醫。圖／苗栗縣消防局提供
黃姓獨攀客幸運由空勤直升機吊掛救出送醫。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供
38歲黃姓男子到苗栗縣觀霧地區重裝獨攀，但從東陽山往佳人山途中迷失方向，苗栗縣消防局等單位共9人組成地面搜救隊，花了兩天多時間，今天下午安全返隊。圖／苗栗縣消防局提供

直升機 苗栗縣 雪霸

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