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嘉義夫妻放血輕生...夫死妻獲救 妻涉加工自殺檢方提起公訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

2023年嘉義市杜姓男子與王姓女子夫婦，因多日未與家人聯絡，家屬前往查看杜男死亡、王女獲救，檢方調查夫妻倆因房子陷入法拍困境，夫妻倆以埋針放血方式輕生，杜男因失血過多死亡，有護理背景的王女涉嫌加工自殺檢方提起公訴，是否符合國民法官法審理範圍由地院裁定。

2023年8月間，杜男、王女夫婦多日沒有與家人聯絡，姊夫李男到住家查看，大門深鎖，通報消防員發現夫婦倒臥房間，杜男死亡多時，王女還有氣息送醫急救，王女急救後恢復意識。警方在2人手臂發現吊點滴使用針管、血液袋子，還留有書信，請託處理身後事以及財物等。

檢警偵辦期間，杜男、王女雙方家屬沒有和解共識，檢方偵結後認為王女涉犯刑法275條第1項受他人囑託殺之罪，涉及加工自殺罪，是否符合國民法官法將由地院裁定。

檢警調查，夫婦倆沒有子女，王女曾從事護理工作，與杜男經營醫事材料生意，但近幾年就沒有經營。所住2樓加蓋透天厝已被法拍，產權是杜母、杜男姊弟分別持分1/4，另1/4為資產管理公司所有，疑因房產面臨強制執行拍賣程序陷入困境。

鄰居表示，杜男夫妻沒有工作好幾年，有債務問題經濟狀況不佳，房子面臨法拍，房屋面積約19坪，雖然屋齡有40年，但是位於市區精華地段，緊鄰大馬路，事故發生前幾乎每天有10組人來看屋。

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嘉義市夫婦疑因房產面臨強制執行拍程序陷入困境。圖／本報資料照片
嘉義市夫婦疑因房產面臨強制執行拍程序陷入困境。圖／本報資料照片

國民法官 死亡

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