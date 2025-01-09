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惡習難改？去年台中汽機車不禮讓行人開出萬件罰單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市去年發生公車撞死女大生重大交通事故，市警局展開「行人正義大執法」，去年開出破萬件的汽機車不暫停讓行人罰單。市警局指出，統計數據顯示，去年台中市交通事故死亡人數，比起前年減少34人，人數減少是六都最多，展現防制成效。

台中市警局交通大隊表示，依照警政署統計數據，台中市的交通事故中，24小時內死亡人數大幅減少34人，為六都減少人數最多，降幅19.9%；交通部統計，台中市去年1月至10月的車禍發生數，與前年同期相比，30日死亡人數大幅減少26人，降幅9.8%，也是六都中減少人數最多。

台中市交大統計，去年與前年數據相比，車禍受傷人數減少2940人、酒駕死亡人數減少13人、酒駕受傷人數減少209人、行人死亡人數減少10人、行人受傷人數減少141人，各項交通事故死傷統計數據都有明顯下降。

台中市警局為有效提升行人路權，保護行人用路環境，將強化相關執法作為，包括持續執行「行人正義大執法」專案，針對易肇事地點重點取締「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人違規」及「酒後駕車」等交通違規。

去年1月至12月，市警局取締「汽機車不暫停讓行人」1萬485件、「行人違規」9274件、「酒後駕車」6891件，展現執法決心。

台中市交大隊長鄭鴻文說，市民開車行經路口，應禮讓行人，特別是無號誌路口務必減速慢行或停止，確認安全後，再通過路口，若是要行走穿越道路時，應走行人穿越道，並注意左右來車，如為清晨及夜間外出或運動者應著鮮豔衣物、攜帶反光配備等，以提高自身辨識度，以避免發生交通事故。

他說，市警局將汲取各縣市事故防制作為經驗，持續強化相關工程、宣導及執法等作為，確實還路於民，給予市民安全的用路環境。

台中市警局去年執行行人正義大執法，開罰汽機車不禮讓行人，一共開出破萬件罰單。圖／台中市交大提供
台中市警局去年執行行人正義大執法，開罰汽機車不禮讓行人，一共開出破萬件罰單。圖／台中市交大提供
台中市警局去年執行行人正義大執法，開罰汽機車不禮讓行人，一共開出破萬件罰單。圖／台中市交大提供
台中市警局去年執行行人正義大執法，開罰汽機車不禮讓行人，一共開出破萬件罰單。圖／台中市交大提供

交通事故 台中市 罰單 行人

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