影／桃園鐵皮倉庫竄火傳爆炸聲！4人狂噴滅火器 中山小學急廣播關窗

桃園市桃園區國際路一段1148巷今天下午1時多傳出火警，現場鐵皮倉庫停放2輛汽車不明原因竄出火勢與濃煙，周邊居民緊急拿起滅火器，但因為倉庫內不時傳出爆炸聲，難以靠近。由於火警現場鄰近全校師生3千多人的全桃園最大國小中山國小，校方也緊急廣播，要求各班關窗、戴口罩，以免受到火災影響。

桃園市消防局下午1時30分獲報，桃園市桃園區國際路一段1148巷發生火警，派出消防人員39名、消防車14輛、救護車1輛到場救援，現場濃煙直竄天際，還可見猛烈火勢不斷從倉庫竄出，所幸倉庫內無人受困與受傷，消防人員仍在現場灌救處理中。

附近的中山國小也受到火災影響，校方緊急廣播要求師生注意。中山國小校長蔡淑華說，火災發生在靠近全聯的位置，學校位於火災現場的南邊，由於煙霧濃重，學校已要求各班關閉窗戶並請學生戴上口罩，不過目前對學校的空氣品質尚未造成顯著影響。現場雖然可以聞到類似燒東西的煙霧和硝煙味，但因風向關係，煙主要往火災對面方向飄散而非學校方向。

蔡淑華說，從學校高樓層可以看到天空中的黑煙，但看不到火光。消防車已抵達現場處理，從煙勢減少的情況來看，火勢應該已經受到控制，雖然發生在學校附近，但因風向有利且及時採取防護措施，對學校師生的影響有限。