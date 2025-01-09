新北國中生騎腳踏車撞到路人竟遭毆打 父氣炸報警抓人

新北市林口13歲男國中生昨天傍晚放學騎腳踏車返家，途中不慎撞到1名男子，不料竟被男子毆打腳踏車也被摔在地上。學生家長得知後氣的報案。林口警獲報5小時後逮捕動手的64歲鄒男，鄒男辯稱只推開未打人，詢後被依傷害、毀損罪嫌送辦。

據了解，李姓男子昨晚在臉書社團「林口大家庭」PO文表示，就讀國中的13歲兒子8日下午5時許放學後，騎腳踏車沿文化一路人行道往黃昏市場方向欲返家，不慎擦撞1名男子。不料該男就動手毆打兒子，還將腳踏車抬起摔在一旁，隨後離開現場。

李男帶著兒子驗傷後向林口警方報案，警方調閱監視器鎖定動手的鄒姓男子，5小時後在鄒男家中將他逮捕。鄒男表示被國中生騎腳踏車撞到，他一時氣憤才會推開國中生並未打人，警方詢後依傷害、毀損罪嫌將鄒男送辦。