驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

桃園市桃園區國際路一段1148巷內一處停放2輛汽車的鐵皮倉庫，今天下午突然竄出大量濃煙，火勢隨即向外燃燒，熊熊火焰隨著強勁風勢，如蛇吐信般來來回回向外捲，嚇得附近民眾趕緊求救，桃市消防局據報，出動大批人車搶救中，起火原因待釐清。

119勤指中心下午1點30分據報，位於國際路一段1148巷的巷底，有處鐵皮倉庫發生火警，大量黑煙夾雜著火勢向外延燒，居民見狀，企圖以滅火器撲滅火勢，不過該處一樓全面陷入火海，居民只得棄滅火器走避。

由於濃煙造成該地區空氣汙染，鄰近的桃園市中山國小特地廣播，表示因鄰近發生火警，空氣品質相當不好，要求學童上課期間戴上口罩，以免發生過敏不適。

中山國小校長蔡淑華表示，火災發生在靠近全聯的位置，學校位於火災現場的南邊，由於煙霧濃重，學校已要求各班關閉窗戶並請學生戴上口罩，不過目前對學校的空氣品質尚未造成顯著影響。現場雖然可以聞到類似燒東西的煙霧和硝煙味，但因風向關係，煙主要往火災對面方向飄散而非學校方向。

蔡淑華說，從學校高樓層可以看到天空中的黑煙，但看不到火光。消防車已抵達現場處理，從煙勢減少的情況來看，火勢應該已經受到控制，雖然發生在學校附近，但因風向有利且及時採取防護措施，對學校師生的影響有限。