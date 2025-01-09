掉安全帽惹禍 高雄6機車連環車禍撞成一團

高雄市大社區今天上午發生6輛機車連環車禍，造成6名男女騎士摔車受傷。據警方調查，竟是婦人掉落安全帽，導致後車追撞成團。確實肇禍原因仍由警方釐清。

今天上午8時許，王姓婦人（54歲）騎機車經過高雄市大社區和平路二段慢車道，在慢車道行駛中，突然安全帽掉落，她停車要撿安全帽，後方的游姓男子（42歲）騎機車機車來不及煞車，撞上她後，緊隨的後方的4輛機車，也追撞成團。

仁武警分局據報到場，發現6名機車騎士意識清楚、手腳擦挫傷，酒測後無酒精反應。

警方初步研判，是王婦掉落安全帽掉肇事，涉及違反道路交通管理處罰條例第30條規定，可處3000元至1萬8000元罰鍰，確實肇事原因仍待交通大隊進一步釐清。