快訊

宜蘭三星監獄外驚傳槍響 1人臀部中彈、犯嫌逃逸中

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

掉安全帽惹禍 高雄6機車連環車禍撞成一團

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大社區今天上午發生6輛機車連環車禍，造成6名男女騎士摔車受傷。據警方調查，竟是婦人掉落安全帽，導致後車追撞成團。確實肇禍原因仍由警方釐清。

今天上午8時許，王姓婦人（54歲）騎機車經過高雄市大社區和平路二段慢車道，在慢車道行駛中，突然安全帽掉落，她停車要撿安全帽，後方的游姓男子（42歲）騎機車機車來不及煞車，撞上她後，緊隨的後方的4輛機車，也追撞成團。

仁武警分局據報到場，發現6名機車騎士意識清楚、手腳擦挫傷，酒測後無酒精反應。

警方初步研判，是王婦掉落安全帽掉肇事，涉及違反道路交通管理處罰條例第30條規定，可處3000元至1萬8000元罰鍰，確實肇事原因仍待交通大隊進一步釐清。

高雄市大社區今天6輛機車撞成一團，警方查出是婦人掉安全帽惹禍。記者林保光／翻攝
高雄市大社區今天6輛機車撞成一團，警方查出是婦人掉安全帽惹禍。記者林保光／翻攝
高雄市大社區今天6輛機車撞成一團，警方查出是婦人掉安全帽惹禍。記者林保光／翻攝
高雄市大社區今天6輛機車撞成一團，警方查出是婦人掉安全帽惹禍。記者林保光／翻攝
高雄市大社區今天6輛機車撞成一團，警方查出是婦人掉安全帽惹禍。記者林保光／翻攝
高雄市大社區今天6輛機車撞成一團，警方查出是婦人掉安全帽惹禍。記者林保光／翻攝

安全帽 車道 高雄市

延伸閱讀

高雄去年家暴案超過2萬件 受暴者接受庇護展開自立生活

高雄警員涉毒遭免職 分局長派出所長連坐記過

台日防災合作週在高雄 官方、企業談震災經驗

屏東113年安全帽違規致20死 連3天專案取締1975件

相關新聞

影／車禍翻覆台中大坑情人橋下釀1死 男闖紅燈畫面曝

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公...

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

桃園市桃園區國際路一段1148巷內一處停放2輛汽車的鐵皮倉庫，今天下午突然竄出大量濃煙，火勢隨即向外燃燒，熊熊火焰隨著強...

嘉義縣布袋鎮防汛道路驚現天坑 汽車驚險墜落5公尺深　

嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流防汛道路昨晚驚現天坑，蘇姓男子晚上10點多開車，疑因夜間視線不佳，未察覺路面坍塌，整輛車跌入逾5公...

影／桃園鐵皮倉庫竄火傳爆炸聲！4人狂噴滅火器 中山小學急廣播關窗

桃園市桃園區國際路一段1148巷今天下午1時多傳出火警，現場鐵皮倉庫停放2輛汽車不明原因竄出火勢與濃煙，周邊居民緊急拿起...

新北國中生騎腳踏車撞到路人竟遭毆打 父氣炸報警抓人

新北市林口13歲男國中生昨天傍晚放學騎腳踏車返家，途中不慎撞到1名男子，不料竟被男子毆打腳踏車也被摔在地上。學生家長得知...

國道年輕男警車禍不治…孩子才2歲 外界暖心募資送愛

34歲男子吳宗威2日晚間騎車行經台南山上區，擦撞正從工廠倒車出來的貨車，急救後因腹部嚴重出血，當晚10點多宣告不治；吳為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。