影／新北男見警急求救！海山警取締違停 意外破押人討債案外案

新北市67歲陳男因積欠多名債主20萬元未還又避不見面，前晚多名債主聯合前往討債，將陳男押走帶至陳男經營的商店內搬走飲料、啤酒抵債。海山警獲報有車違停前往取締，陳男趁隙向警方求救，警方逮捕鄭男等7人，詢後依恐嚇及強制罪嫌送辦。

據了解，海山警方前天晚間8時許接獲檢舉，板橋區懷德街有5輛轎車違停。警方到場後發現現場有8名男子聚集，警員見狀逐一盤查欲開單舉發時，1名陳姓男子突然衝出來向警方表示，「他們要抓我。」

警員立即控制現場並呼叫支援，經了解得知陳男因積欠30歲鄭男等7人20萬元，但陳男遲遲未還又避不見面，債主因而索討無門。鄭男等7人前晚相約找陳男討債，雙方當晚6時許在板橋區陽明街偶遇，鄭男等人立即將陳男強押上車，帶至板橋區懷德街陳男開設的商店內談判，陳男因無力償還，同意鄭男以店內販售的飲料、啤酒抵押債務。

警方立即將鄭男、洪男等7人逮捕，並查扣啤酒、飲料等證物，還在洪男身上查獲K他命，詢後將鄭男等6人依恐嚇、強制罪嫌送辦，洪男則另加1條毒品罪。

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