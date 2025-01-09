小琉球外海「盈豐32」舢舨翻覆 船長送醫不治
屏東琉球籍「盈豐32」舢舨今天上午在小琉球東北方2.4浬遭民眾發現翻覆、1人漂浮海面；海巡人員救起洪姓船長，後送至安泰醫院急救仍宣告不治。
海巡署南部分署訊息表示，66歲洪姓船長上午6時許，自琉球新安檢所報關出港作業。第七巡防區指揮部上午7時58分接獲報案，於小琉球東北方2.4浬發現屏東琉球籍「盈豐32」舢舨翻覆，派艇前往救援；報案人在8時許，發現洪姓船長漂浮在海面上。
南部分署指出，CP-1071艇抵達現場後，將洪姓船長救援至艇上實施急救，並載往鹽埔漁港後送就醫；早上9時5分抵達鹽埔安檢所碼頭，由屏東東港消防分隊救護員急救，後續送往安泰醫院救治。
安泰醫院表示，洪姓船長已宣告不治。
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