快訊

宜蘭三星監獄外驚傳槍響 1人臀部中彈、犯嫌逃逸中

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

小琉球外海「盈豐32」舢舨翻覆 船長送醫不治

中央社／ 屏東縣9日電

屏東琉球籍「盈豐32」舢舨今天上午在小琉球東北方2.4浬遭民眾發現翻覆、1人漂浮海面；海巡人員救起洪姓船長，後送至安泰醫院急救仍宣告不治。

海巡署南部分署訊息表示，66歲洪姓船長上午6時許，自琉球新安檢所報關出港作業。第七巡防區指揮部上午7時58分接獲報案，於小琉球東北方2.4浬發現屏東琉球籍「盈豐32」舢舨翻覆，派艇前往救援；報案人在8時許，發現洪姓船長漂浮在海面上。

南部分署指出，CP-1071艇抵達現場後，將洪姓船長救援至艇上實施急救，並載往鹽埔漁港後送就醫；早上9時5分抵達鹽埔安檢所碼頭，由屏東東港消防分隊救護員急救，後續送往安泰醫院救治。

安泰醫院表示，洪姓船長已宣告不治。

屏東琉球籍舢舨「盈豐32」今天上午7時許，被人發現翻覆在小琉球東北方海域。圖／海巡南部分署提供
屏東琉球籍舢舨「盈豐32」今天上午7時許，被人發現翻覆在小琉球東北方海域。圖／海巡南部分署提供

小琉球 屏東 海巡署

延伸閱讀

屏東琉球籍舢舨翻覆 船長被尋獲送醫仍不治

南迴公路全線拓寬只剩7公里！台東到屏東30分鐘搞定

影／屏東燈節四大燈區一次看 逾50組藝術燈飾璀璨登場

小琉球海洋志工清海廢 首飾店老闆、退休校長都是成員

相關新聞

影／車禍翻覆台中大坑情人橋下釀1死 男闖紅燈畫面曝

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公...

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

桃園市桃園區國際路一段1148巷內一處停放2輛汽車的鐵皮倉庫，今天下午突然竄出大量濃煙，火勢隨即向外燃燒，熊熊火焰隨著強...

嘉義縣布袋鎮防汛道路驚現天坑 汽車驚險墜落5公尺深　

嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流防汛道路昨晚驚現天坑，蘇姓男子晚上10點多開車，疑因夜間視線不佳，未察覺路面坍塌，整輛車跌入逾5公...

影／桃園鐵皮倉庫竄火傳爆炸聲！4人狂噴滅火器 中山小學急廣播關窗

桃園市桃園區國際路一段1148巷今天下午1時多傳出火警，現場鐵皮倉庫停放2輛汽車不明原因竄出火勢與濃煙，周邊居民緊急拿起...

新北國中生騎腳踏車撞到路人竟遭毆打 父氣炸報警抓人

新北市林口13歲男國中生昨天傍晚放學騎腳踏車返家，途中不慎撞到1名男子，不料竟被男子毆打腳踏車也被摔在地上。學生家長得知...

國道年輕男警車禍不治…孩子才2歲 外界暖心募資送愛

34歲男子吳宗威2日晚間騎車行經台南山上區，擦撞正從工廠倒車出來的貨車，急救後因腹部嚴重出血，當晚10點多宣告不治；吳為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。