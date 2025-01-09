日籍老婦來台旅遊走失 北市警急尋友人隔空交談助返家
台北市大安警分局瑞安街派出所警員陳韋辰及劉昱汝，上周巡邏接獲大安捷運站站務人員來電通報，一名日籍老奶奶疑似失智且與家人走失，警方找到自己精通日語朋友，與老奶奶對話溝通，最後順利當她找到家人。
警方說，接獲報案後趕赴現場，日籍老婦人與站務人員站在站務櫃檯旁，老婦人不諳英語，由站務人員先拿手機以Google翻譯向老婦人詢問相關事項並與員警溝通，但仍陷入溝通瓶頸。
陳員想到自己熟識一名精通日語朋友，立即撥打電話開啟擴音隔空交談，溝通順暢後，老婦人才放下緊張與不安防備，由警方先帶返派出所休息並持續聯繫家人。
老婦人被帶回派出所後，所長王崇倫與陳、劉2員等，不斷關懷與提供熱湯熱茶讓她暖身，陳員再度請朋友以電話擴音隔空對談，隨後警方輾轉得知老婦人家人與在台北旅遊時居住飯店等重要資訊。
經查日籍老婦人年逾80歲，近期與家人來台北旅遊，因患有失智症，在旅遊過程中不慎走失，因此在捷運站周邊徘徊，所幸遇到熱心的捷運站務人員機警通報，同時遇到暖心員警耐心聯繫，最終順利讓老婦人與兒子在派出所內平安重逢。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
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