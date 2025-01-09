快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／車禍翻覆台中大坑情人橋下釀1死 男闖紅燈畫面曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公尺深的邊坡，車輛翻覆，周姓姊弟受困車內，消防隊出動吊臂協助二人脫困，不過周女送醫後不治，警方調閱監視器，當時陳燈號已是紅燈，全案報請檢察官相驗後，將依過失致死罪偵辦。

警方調閱周邊路口監視器發現，當時陳男行向已是紅燈，但陳男未依規定停等，仍繼續行駛，在路口碰撞綠燈直行的周姓姊弟的轎車，將周車撞落到大坑情人橋的邊坡下方，釀周女死亡。

陳男無酒精濃度，辯稱「沒有注意到紅燈了」，警方將全案依過失致死罪，報請檢察官相驗、偵辦。

經查，陳姓男子（48歲）在今天清晨6時許，開車沿北屯區祥順路往北行駛，當時周姓男子（52歲）開車載胞姐（55歲）沿北屯區景賢路往東方向行駛，雙方行經路口時，疑因陳男闖紅燈，兩車在路口碰撞後，周車衝撞大坑情人橋護欄後，掉落約6公尺深的邊坡，車輛四輪朝天，周姓姊弟受困車內。

消防局獲報後，出動多個單位到場，以吊臂協助二人脫困，周男被救出時意識清楚、頭部有受創，但周女被救出時，頭部有撕裂傷，已無生命跡象，送醫急救後不治，陳男則是無明顯外傷，僅頭昏無力。

第五警分局呼籲，駕駛人應時刻保持注意力集中，隨時注意周遭及車前路況，謹慎操作車輛，以免發生意外。

台中市陳姓男子今晨開車行經大坑情人橋時闖紅燈，撞上周姓姊弟轎車，釀一人死亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今晨開車行經大坑情人橋時闖紅燈，撞上周姓姊弟轎車，釀一人死亡。記者陳宏睿／翻攝

監視器 車禍 闖紅燈

延伸閱讀

高雄刑警騎車違規拒查 躲過起訴躲不了重懲

影／台中大坑情人橋遇劫 疑遭闖紅燈車撞落邊坡…姊弟天人永隔

雲林闖紅燈、超速2024年破萬件！5處新設科技執法將於2月中旬啟用

台中北屯轎車衝出護欄掉橋下翻覆 女傷者送醫搶救半小時不治

相關新聞

影／車禍翻覆台中大坑情人橋下釀1死 男闖紅燈畫面曝

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公...

嘉義縣布袋鎮防汛道路驚現天坑 汽車驚險墜落5公尺深　

嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流防汛道路昨晚驚現天坑，蘇姓男子晚上10點多開車，疑因夜間視線不佳，未察覺路面坍塌，整輛車跌入逾5公...

國道年輕男警車禍不治…孩子才2歲 外界暖心募資送愛

34歲男子吳宗威2日晚間騎車行經台南山上區，擦撞正從工廠倒車出來的貨車，急救後因腹部嚴重出血，當晚10點多宣告不治；吳為...

新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商

為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國...

小琉球外海「盈豐32」舢舨翻覆 船長送醫不治

屏東琉球籍「盈豐32」舢舨今天上午在小琉球東北方2.4浬遭民眾發現翻覆、1人漂浮海面；海巡人員救起洪姓船長，後送至安泰醫...

日籍老婦來台旅遊走失 北市警急尋友人隔空交談助返家

台北市大安警分局瑞安街派出所警員陳韋辰及劉昱汝，上周巡邏接獲大安捷運站站務人員來電通報，一名日籍老奶奶疑似失智且與家人走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。