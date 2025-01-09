屏東琉球籍舢舨翻覆 船長被尋獲送醫仍不治

屏東琉球籍舢舨「盈豐32」今天上午7時許，被漁民發現翻覆在小琉球東北方海域，獨自駕船的洪姓船長失蹤。高雄海巡隊獲報趕抵現場時，只見翻覆的舢舨，不見船長蹤影，稍後又接獲報案人通知，指稱洪姓船長漂浮在海面，海巡趕往將船長救起，但已無呼吸、心跳，就醫後宣告不治。

海巡南部分署表示，第七巡防區指揮部118專線今天上午7時58分，接獲漁民報案，指稱在小琉球東北方2.4浬發現屏東琉球籍「盈豐32」舢舨翻覆，船上有1人失蹤，立刻派遣高雄海巡隊PP-3557艇、CP-1071艇前往協處。

南部分署說，報案人在今天上午8時27分許，通知已發現「盈」船洪姓船長漂浮在海面上，CP-1071艇在8時28分許抵達現場海域，將洪姓船長救援至艇上實施急救，並載往鹽埔漁港後送就醫，但仍宣告不治。

CP-1071艇在今天上午9時5分許，抵達鹽埔安檢所碼頭，屏東東港消防分隊救護員接手急救，後續將洪姓船長送往安泰醫院救治。