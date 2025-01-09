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高雄刑警騎車違規拒查 躲過起訴躲不了重懲

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警林園偵查隊顏姓偵查佐騎機車逆向行駛，遇警方攔檢，但他未配合受檢，仍加速離去，直到回到住處附近才被員警攔下。警方依公共危險罪將移送法辦，但獲檢方不起訴處分。警方認為他的行為影響警譽，嚴懲他1大過。

據了解，顏姓偵查佐去年11月3日下午輪休期間，騎機車經過高雄市鳳山區中山東路，因逆向行駛，遇鳳山警分局員警示意攔查，但他沒配合警方稽查，不停車受檢，仍繼續加速離去，鳳山警分局員警一路尾隨，發現他闖紅燈又轉彎未打方向燈，直到回到住處附近才被員警攔下。

顏姓偵查佐當時稱，並不知道員警要攔他才沒停車。警方對他開出逆向行駛、闖紅燈、未打方向燈及拒檢罰單，並以他涉嫌危險駕駛，將全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。雄檢認為，顏雖有多次違規行為，惟是躲避警方追緝，尚難證明主觀上有妨害公眾往來安全的犯意，對他處分不起訴。

高雄市警林園分局表示，全案雖經雄檢不起訴，但顏姓偵查佐身為警務人員，且有違反「警察人員駕車安全考核實施要點」及「警察機關強化勤務及業務紀律實施要點」等情事，行為失檢事實明確，依據「警察人員獎懲標準」違反品操紀律或言行失檢，影響警譽，情節重大，嚴懲1大過處分。

警方表示，絕對秉持不護短、不庇縱、不掩飾態度，主動深入追查到底，以維護警察形象。

高雄市林園警分局顏姓偵查佐遇取締違規不停車，雖獲不起訴但警方嚴懲1大過。圖／本報資料照片
高雄市林園警分局顏姓偵查佐遇取締違規不停車，雖獲不起訴但警方嚴懲1大過。圖／本報資料照片

警察 闖紅燈 高雄市

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