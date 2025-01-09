國道年輕男警車禍不治…孩子才2歲 外界暖心募資送愛

34歲男子吳宗威2日晚間騎車行經台南山上區，擦撞正從工廠倒車出來的貨車，急救後因腹部嚴重出血，當晚10點多宣告不治；吳為國道警察第8大隊善化分隊警員，身後留下妻子和2歲小孩，國道警內部自發性發起募集，要給予家屬支持。

吳宗威2016年特考班畢業，從警迄今7年，都任職於國道八隊，國道八大隊成立治喪委員會協助家屬處理後事；目前停靈於高市殯儀館附近私人會館，11日辦告別式。

第八大隊大隊長范楊健說，同事、長官得知吳姓警員家裡狀況，同仁、警友會都主動捐助，目前還在統籌階段。

另外，有國道警局的新竹地區員警自發性發起「意外事故往生善款」，加上跟555車隊的善款，累計56萬8千元，預計明早上從新竹出發，新竹市議員陳啟源也同行，一起南下到高雄去送善款，希望一起支持家屬。

吳宗威2日傍晚5點多騎車行經山上區北勢洲南140線，疑天色不佳，撞上從工廠倒車出來的大貨車，警方獲報趕抵，發現雙方皆沒有酒駕，吳雖然當下意識清晰，送往安南醫院治療，不過當晚10點44分許，因腹部大量出血，狀況急轉直下宣告不治。