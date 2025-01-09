新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商

為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件，另在台北市查獲「寓祐」幣商也違法交易泰達幣，帶回店員林姓男子、劉姓女子調查。

警方調查，高雄31歲陳姓男子去年10月起在臉書虛擬貨幣社團貼文，提供泰達幣兌換服務，相約在客戶或自己住家附近，向客戶收取現金，將等值泰達幣打進客戶指定的電子錢包。

刑事局偵二大隊第一隊上網發現，去年12月24日赴陳的住處拘提他，查出去年11月30日起交易1百多次共40萬顆泰達幣，賺取台幣80萬元匯差，尚在清查是否涉及詐欺。他坦承兌換泰達幣，警詢後依洗防法移送，檢方訊後請回。

另外，寓祐幣商在台北市萬華區成都路某商辦大樓設據點，由42歲林姓男子、21歲劉姓女子擔任店員，向客戶收取現金，將等值泰達幣打進客戶錢包。

刑事局二大三隊本月2日搜索帶回林、劉，查出去年12月1日起交易328筆，營業額台幣2億3363萬元，抽取百分之8至10手續費，累積1百多名客戶，其中約3分之1報案遭詐騙。兩人稱受指示顧店，月薪4萬元，警詢後依洗防法函送。

洗防法第6條修正，去年11月30日上路，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科5百萬元以下罰金。

刑事局說，目前除金管會證期局公告26家業者，已依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法（VASP登記辦法）第30條規定仍得提供虛擬資產服務外，其餘幣商從事兌幣皆為非法。