快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

聽新聞
0:00 / 0:00

新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件，另在台北市查獲「寓祐」幣商也違法交易泰達幣，帶回店員林姓男子、劉姓女子調查。

警方調查，高雄31歲陳姓男子去年10月起在臉書虛擬貨幣社團貼文，提供泰達幣兌換服務，相約在客戶或自己住家附近，向客戶收取現金，將等值泰達幣打進客戶指定的電子錢包。

刑事局偵二大隊第一隊上網發現，去年12月24日赴陳的住處拘提他，查出去年11月30日起交易1百多次共40萬顆泰達幣，賺取台幣80萬元匯差，尚在清查是否涉及詐欺。他坦承兌換泰達幣，警詢後依洗防法移送，檢方訊後請回。

另外，寓祐幣商在台北市萬華區成都路某商辦大樓設據點，由42歲林姓男子、21歲劉姓女子擔任店員，向客戶收取現金，將等值泰達幣打進客戶錢包。

刑事局二大三隊本月2日搜索帶回林、劉，查出去年12月1日起交易328筆，營業額台幣2億3363萬元，抽取百分之8至10手續費，累積1百多名客戶，其中約3分之1報案遭詐騙。兩人稱受指示顧店，月薪4萬元，警詢後依洗防法函送。

洗防法第6條修正，去年11月30日上路，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科5百萬元以下罰金。

刑事局說，目前除金管會證期局公告26家業者，已依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法（VASP登記辦法）第30條規定仍得提供虛擬資產服務外，其餘幣商從事兌幣皆為非法。

為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件。記者李奕昕／翻攝
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件。記者李奕昕／翻攝
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件。記者李奕昕／攝影
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件。記者李奕昕／攝影
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子（中）違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件。記者李奕昕／翻攝
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子（中）違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件。記者李奕昕／翻攝

泰達幣 洗錢防制法 虛擬貨幣

延伸閱讀

高雄某校老師監考時偷走學生羽球鞋 被逮辯「頭暈暈沉沉的」

PLG／鋼鐵人為雄中體育館換地板 本周主場續戰拚勝

強烈冷氣團恐大範圍低溫衝擊 高雄以北及東部慎防寒害

高雄監獄受刑人為小電視起衝突 1人遭砸破頭腦震盪

相關新聞

影／車禍翻覆台中大坑情人橋下釀1死 男闖紅燈畫面曝

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公...

嘉義縣布袋鎮防汛道路驚現天坑 汽車驚險墜落5公尺深　

嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流防汛道路昨晚驚現天坑，蘇姓男子晚上10點多開車，疑因夜間視線不佳，未察覺路面坍塌，整輛車跌入逾5公...

國道年輕男警車禍不治…孩子才2歲 外界暖心募資送愛

34歲男子吳宗威2日晚間騎車行經台南山上區，擦撞正從工廠倒車出來的貨車，急救後因腹部嚴重出血，當晚10點多宣告不治；吳為...

新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商

為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國...

小琉球外海「盈豐32」舢舨翻覆 船長送醫不治

屏東琉球籍「盈豐32」舢舨今天上午在小琉球東北方2.4浬遭民眾發現翻覆、1人漂浮海面；海巡人員救起洪姓船長，後送至安泰醫...

日籍老婦來台旅遊走失 北市警急尋友人隔空交談助返家

台北市大安警分局瑞安街派出所警員陳韋辰及劉昱汝，上周巡邏接獲大安捷運站站務人員來電通報，一名日籍老奶奶疑似失智且與家人走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。