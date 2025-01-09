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嘉義縣布袋鎮防汛道路驚現天坑 汽車驚險墜落5公尺深　

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流防汛道路昨晚驚現天坑，蘇姓男子晚上10點多開車，疑因夜間視線不佳，未察覺路面坍塌，整輛車跌入逾5公尺天坑，所幸駕駛人無受傷且未酒駕，縣府水利處今早緊急封路，預計一周內完成搶修。

縣府水利處表示，目前緊急將道路封閉，會先以太空包堆疊，再用混泥土填實，緊急搶修工程預計一周內會完成；另因水防道路供搶修搶險使用，一般不建議民眾通行，若要國賠需依程序辦理，符合條件才會賠償。

復興里長蘇清鴻說，防汛道路位於龍宮溪支流上，因擋土牆破洞滲水掏空地基，3年多前左側道路就曾崩塌，經搶修後恢復通行，昨晚右側道路又出現破洞，起初崩塌範圍較小，曾有一輛機車差點掉進去。

蘇清鴻也說，崩塌速度很快，原本只有一個小洞，機車還閃得過去，後來迅速變成大洞，汽車就直接掉下去；有些漁民會到防汛道路巡視魚塭，也是里民至義竹、新店的通行要道，希望能夠有安全道路。

警方表示，車輛掉落地點位於新塭蔡氏忠祠西邊堤防水門內，屬於非道路。蘇姓男子開車疑因視線不佳，不慎跌入坍塌的防汛道路，初步判定蘇男沒有酒駕，警消獲報到場協助，將卡住的車輛排除，蘇男則自稱沒受傷，未就醫。

嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。圖／警方提供
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。圖／警方提供
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。圖／警方提供
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。圖／警方提供
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮防汛道路昨晚驚現天坑，一輛汽車不慎墜落卡住，緊急封路預計一周內搶修。記者黃于凡／翻攝

嘉義 天坑 崩塌

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