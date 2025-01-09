影／屏東貨車司機專心下貨 突遭轎車「刷卡」撞翻

一名貨車司機昨日下午在屏東縣新埤鄉新中路上一家店家前正在下貨時，突然一輛小客車開上人行道，撞上他並波及人行道旁4戶民宅，所幸貨車司機僅手腳擦挫傷，雙方酒測值均為0，警方後續將調查失事原因。

警方調查，8日下午15時35分許，新埤鄉新中路段一部貨車停放於店家前，蘇姓司機正在下貨，後方疑似有恍神的簡姓男子駕駛的黑色自小客車，突然開上人行道，剎車不及從貨車及店家中間空隙直接撞擊，蘇姓司機當場倒地，運送的牛奶也灑了一地。

撞擊也波及人行道旁4戶民宅，不少物品損壞，民宅水管也斷裂，水不斷噴出，所幸蘇姓司機僅手腳擦挫傷，送醫治療。雙方酒測值均為0。事故原因仍待警方釐清，警方也呼籲用路人務必集中精神駕駛，確保行車安全。