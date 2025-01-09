豐原婦人深夜到拱天宮搞破壞 原因竟是嫌媽祖還不出巡

苗栗縣知名的通霄白沙屯拱天宮，6日深夜有一名來自豐原的婦人，莫名掀翻廟前桌面上供花及正門前的小香爐，警方獲報到場處理時，婦人情緒激動拒不配合，還不停叫囂「走開啦」、「媽祖怎還不出巡」，消息傳出後信徒紛紛痛斥太可惡了。

據了解，6日深夜11點左右，當地白東巡守隊員巡邏發現拱天宮廟門前有一名婦人在搞破壞，現場供花桌上供奉媽祖的盆花被拆折丟滿地，正門前的小香爐也被倒蓋，旋即報警處理。

警方指出，來自台中豐原的44歲汪姓婦人，疑似精神異常，當夜在白沙屯拱天宮前喧鬧且行為失控，持香揮舞並掀翻廟前桌面上供花，因宮廟大門已關閉無法進入，現場也無其他香客，員警為避免婦人失控行為危害自身或他人安全，遂依法將她帶回派出所管束。

初步了解汪婦無飲酒情形，廟方獲悉後體諒她精神狀況不佳無法自控，以廣結善緣為由並不願追究，於當夜凌晨12點多確認汪婦情緒緩和後解除管束，讓他自行離去。