快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

豐原婦人深夜到拱天宮搞破壞 原因竟是嫌媽祖還不出巡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣知名的通霄白沙屯拱天宮，6日深夜有一名來自豐原的婦人，莫名掀翻廟前桌面上供花及正門前的小香爐，警方獲報到場處理時，婦人情緒激動拒不配合，還不停叫囂「走開啦」、「媽祖怎還不出巡」，消息傳出後信徒紛紛痛斥太可惡了。

據了解，6日深夜11點左右，當地白東巡守隊員巡邏發現拱天宮廟門前有一名婦人在搞破壞，現場供花桌上供奉媽祖的盆花被拆折丟滿地，正門前的小香爐也被倒蓋，旋即報警處理。

警方指出，來自台中豐原的44歲汪姓婦人，疑似精神異常，當夜在白沙屯拱天宮前喧鬧且行為失控，持香揮舞並掀翻廟前桌面上供花，因宮廟大門已關閉無法進入，現場也無其他香客，員警為避免婦人失控行為危害自身或他人安全，遂依法將她帶回派出所管束。

初步了解汪婦無飲酒情形，廟方獲悉後體諒她精神狀況不佳無法自控，以廣結善緣為由並不願追究，於當夜凌晨12點多確認汪婦情緒緩和後解除管束，讓他自行離去。

對於婦人脫序行為，信徒紛紛怒批是褻瀆神明「太可惡了」。廟方則表示，體諒婦人心智可能有問題，可能受到刺激，破壞性質明確，但情況並不嚴重，拱天宮將廣結善緣不會求償。

當夜白東巡守隊員巡邏發現婦人在拱天宮廟門前搞破壞，現場供花桌上供奉媽祖的盆花被拆折丟滿地。圖／民眾提供
當夜白東巡守隊員巡邏發現婦人在拱天宮廟門前搞破壞，現場供花桌上供奉媽祖的盆花被拆折丟滿地。圖／民眾提供
汪姓婦人莫名到拱天宮喧鬧，竟將供花桌上的盆花拆折丟滿地，正門前的小香爐也被倒蓋。圖／廟方提供
汪姓婦人莫名到拱天宮喧鬧，竟將供花桌上的盆花拆折丟滿地，正門前的小香爐也被倒蓋。圖／廟方提供
警方獲報到場處理時，發現婦人疑精神狀況不佳，情緒激動拒不配合還不停叫囂「走開啦」、「媽祖怎還不出巡」。圖／民眾提供
警方獲報到場處理時，發現婦人疑精神狀況不佳，情緒激動拒不配合還不停叫囂「走開啦」、「媽祖怎還不出巡」。圖／民眾提供

失控 媽祖 白沙屯 豐原

延伸閱讀

舊林務局宿舍兩樣情！江啟臣批國產署放爛南側歷史建築

豐原國民運動中心11家搶營運權 市府駁斥「內定」

海上媽祖行宮 福建湄洲島揭牌

豐原五都大飯店停業中傳火警 7樓房內床墊被燒毀、無人傷亡

相關新聞

國3南下後龍清晨3輛大車連環撞 中間大貨車遭前後曳引車夾殺2受困

國道3號南下位在苗栗後龍地磅站前，今天清晨5點多發生一起3輛大車追撞事故，有2人一度受困車內，消防局救護人員出動破壞器材...

影／台中大坑情人橋遇劫 疑遭闖紅燈車撞落邊坡…姊弟天人永隔

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公...

台中小黃司機中國附醫旁突倒地 消防員電擊6次無生命跡象送醫

台中市一名年約60歲計程車司機今天上午10時許，在中國醫藥大學附設醫院旁的育德路待勤時，被民眾發現突然倒地，救護車到場時...

豐原婦人深夜到拱天宮搞破壞 原因竟是嫌媽祖還不出巡

苗栗縣知名的通霄白沙屯拱天宮，6日深夜有一名來自豐原的婦人，莫名掀翻廟前桌面上供花及正門前的小香爐，警方獲報到場處理時，...

影／基隆汽車轉彎未禮讓直行機車 撞飛海大生腳傷送醫

一輛自小客車昨晚行經基隆中正區立德路與祥豐街口，左轉時疑未禮讓直行機車，造成擦撞，機車騎士海大男學生被撞飛再彈落地面，十...

影／疑為閃深夜竄出犬隻 男失控衝撞新莊路邊13機車…恐擔高額賠償

新北市28歲陳男今天凌晨開車行經新莊區建安路時，疑為閃避突然竄出的狗，車輛失控衝撞路邊停車格13輛機車，整排機車被撞如保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。