國3南下後龍清晨3輛大車連環撞 中間大貨車遭前後曳引車夾殺2受困

國道3號南下位在苗栗後龍地磅站前，今天清晨5點多發生一起3輛大車追撞事故，有2人一度受困車內，消防局救護人員出動破壞器材，順利將2名輕傷患者救出送醫，現場經動用大型拖吊於上午7點多才完全排除，肇事原因及責任由警方依規定調查處理。

據了解，苗栗縣消防局於清晨5點44分許接獲報案，指國3南下121.9公里、國道第2大隊後龍分隊地磅站前外線車道，發生2輛聯結車和1輛大貨車追撞事故，第1輛大貨車的車尾受損，先駛離到路肩，但後面2輛事故車分別有謝姓男駕駛（45歲）及許姓女乘客（55歲）受困凹損車頭。

前往救援警消以破壞剪等器材剪開扭曲車頭，才將謝男和許女分別救出，所幸2人都只是腳部擦挫傷並無大礙，均送頭份為恭醫院診治。

國道警方初步調查，謝男（45歲）駕駛營業曳引車因分心撞擊吳男（57歲）駕駛的大貨車後，該大貨車再撞擊徐男（59歲）駕駛的曳引車而肇事；各駕駛人酒測值為0，現場2人輕傷，事故後於外線車道執行拖吊作業，中、內線可通行未有車流回堵情形。