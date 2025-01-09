快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

聽新聞
0:00 / 0:00

國3南下後龍清晨3輛大車連環撞 中間大貨車遭前後曳引車夾殺2受困

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號南下位在苗栗後龍地磅站前，今天清晨5點多發生一起3輛大車追撞事故，有2人一度受困車內，消防局救護人員出動破壞器材，順利將2名輕傷患者救出送醫，現場經動用大型拖吊於上午7點多才完全排除，肇事原因及責任由警方依規定調查處理。

據了解，苗栗縣消防局於清晨5點44分許接獲報案，指國3南下121.9公里、國道第2大隊後龍分隊地磅站前外線車道，發生2輛聯結車和1輛大貨車追撞事故，第1輛大貨車的車尾受損，先駛離到路肩，但後面2輛事故車分別有謝姓男駕駛（45歲）及許姓女乘客（55歲）受困凹損車頭。

前往救援警消以破壞剪等器材剪開扭曲車頭，才將謝男和許女分別救出，所幸2人都只是腳部擦挫傷並無大礙，均送頭份為恭醫院診治。

國道警方初步調查，謝男（45歲）駕駛營業曳引車因分心撞擊吳男（57歲）駕駛的大貨車後，該大貨車再撞擊徐男（59歲）駕駛的曳引車而肇事；各駕駛人酒測值為0，現場2人輕傷，事故後於外線車道執行拖吊作業，中、內線可通行未有車流回堵情形。

警方也呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

謝男駕駛營業曳引車因分心撞擊大貨車後，大貨車再撞擊另輛曳引車，造成2人輕傷送醫。圖／警方提供
謝男駕駛營業曳引車因分心撞擊大貨車後，大貨車再撞擊另輛曳引車，造成2人輕傷送醫。圖／警方提供
中間大貨車宛如被前後曳引車夾殺，車頭毀損嚴重，幸未釀重大傷亡。圖／警方提供
中間大貨車宛如被前後曳引車夾殺，車頭毀損嚴重，幸未釀重大傷亡。圖／警方提供

國道 曳引車 車禍

延伸閱讀

台南北區中華北路2車道、6車連環撞 交通打結1個多小時

雲林口湖8旬婦疑騎車闖紅燈 遭曳引車撞上捲車底當場死亡

大貨車「鷗翼門」未關就上路 撞斷電線桿爆火花釀禍

國道一號大貨車疑變換車道失控 釀3車連環撞1人受傷送醫

相關新聞

國3南下後龍清晨3輛大車連環撞 中間大貨車遭前後曳引車夾殺2受困

國道3號南下位在苗栗後龍地磅站前，今天清晨5點多發生一起3輛大車追撞事故，有2人一度受困車內，消防局救護人員出動破壞器材...

影／台中大坑情人橋遇劫 疑遭闖紅燈車撞落邊坡…姊弟天人永隔

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公...

台中小黃司機中國附醫旁突倒地 消防員電擊6次無生命跡象送醫

台中市一名年約60歲計程車司機今天上午10時許，在中國醫藥大學附設醫院旁的育德路待勤時，被民眾發現突然倒地，救護車到場時...

豐原婦人深夜到拱天宮搞破壞 原因竟是嫌媽祖還不出巡

苗栗縣知名的通霄白沙屯拱天宮，6日深夜有一名來自豐原的婦人，莫名掀翻廟前桌面上供花及正門前的小香爐，警方獲報到場處理時，...

影／基隆汽車轉彎未禮讓直行機車 撞飛海大生腳傷送醫

一輛自小客車昨晚行經基隆中正區立德路與祥豐街口，左轉時疑未禮讓直行機車，造成擦撞，機車騎士海大男學生被撞飛再彈落地面，十...

影／疑為閃深夜竄出犬隻 男失控衝撞新莊路邊13機車…恐擔高額賠償

新北市28歲陳男今天凌晨開車行經新莊區建安路時，疑為閃避突然竄出的狗，車輛失控衝撞路邊停車格13輛機車，整排機車被撞如保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。