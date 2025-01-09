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影／基隆汽車轉彎未禮讓直行機車 撞飛海大生腳傷送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一輛自小客車昨晚行經基隆中正區立德路與祥豐街口，左轉時疑未禮讓直行機車，造成擦撞，機車騎士海大男學生被撞飛再彈落地面，十分驚險，因腿部受傷送醫救治，案由警方調查處理，釐清肇事責任歸屬。

警方調查，中正區立德路與祥豐街口，昨晚近6時，一輛女駕駛開自小客往海大的方向行駛，左轉要進巷時，在路口未禮讓直行機車，撞到一名從海大往市區方向行駛的機車騎士，由於撞擊力道很大，海大生整個人被彈飛空中再掉落，當場有再爬起來，因腿部受傷，送醫救治。汽車則撞到前車牌都掉落，呈捲曲狀，機車車頭部分，撞損也相當嚴重。

由於正值二信中學下課時間，附近很多學生看到車禍發生，還上前協助。

不過，民眾說，開車的是一名女駕駛，撞到人後副駕駛的一名男子，卻馬上離開現場，引起附近店家議論。

警方說，女駕駛因為未攜帶證件，通知男友再度回到現場，女駕駛表示，男友因為有急事先行離開，忙完再回到現場，警方在車上並未找到任何違禁品，依一般車禍事故處理，採證後釐清責任歸屬。

汽車轉彎未禮讓直行機車，撞飛一名海大生落地，腳傷送醫。記者游明煌／翻攝
汽車轉彎未禮讓直行機車，撞飛一名海大生落地，腳傷送醫。記者游明煌／翻攝
汽車轉彎未禮讓直行機車，撞飛一名海大生落地，腳傷送醫。記者游明煌／翻攝
汽車轉彎未禮讓直行機車，撞飛一名海大生落地，腳傷送醫。記者游明煌／翻攝

基隆 撞飛 機車騎士 海大 車禍

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