影／台中大坑情人橋遇劫 疑遭闖紅燈車撞落邊坡…姊弟天人永隔

台中市周姓姊弟今天開車行經北屯大坑情人橋時，疑遭開車陳姓男子闖紅燈撞上，周車在撞擊後，車輛失控衝破橋邊護欄後，跌落約6公尺深的邊坡，車輛翻覆，周姓姊弟受困車內，消防隊出動吊臂協助二人脫困，不過周女送醫後不治，周男仍在治療中，警方初步判定是違反號誌釀禍，調閱監視器釐清。

經查，陳姓男子（48歲）在今天清晨6時許，開車沿北屯區祥順路往北行駛，當時周姓男子（52歲）開車載胞姐（55歲）沿北屯區景賢路往東方向行駛，雙方行經路口時，疑因陳男闖紅燈，兩車在路口碰撞後，周車衝撞大坑情人橋護欄後，掉落約6公尺深的邊坡，車輛四輪朝天，周姓姊弟受困車內。

消防局獲報後，出動多個單位到場，以吊臂協助二人脫困，周男被救出時意識清楚、頭部有受創，但周女被救出時，頭部有撕裂傷，已無生命跡象，送醫急救後不治，陳男則是無明顯外傷，僅頭昏無力。

警方先對陳男實施酒測，並無酒精濃度，周男酒精濃度待後續釐清，全案不排除依過失致死罪方向偵辦。

第五警分局呼籲，駕駛人應時刻保持注意力集中，隨時注意周遭及車前路況，謹慎操作車輛，以免發生意外。