影／盧秀燕到台中最遠派出所慰勤 緊握員警雙手致謝

台中市長盧秀燕今天早上到台中最偏遠派出所，和平分局勝光派出所慰勤，感謝員警維護偏鄉治安辛勞，她逐一對每位員警握手感謝，致贈春節禮物。

為了慰勞基層員警在偏遠地區堅守崗位，維護地方治安，盧秀燕今天率市府團隊到和平區勝光派出所，向執勤員警表達感謝與關懷。她表示，勝光派出所地處偏遠山區，該所距宜蘭僅4.8公里，與台中市區公路距離遠達174公里，故有「台中最偏遠派出所」之稱，冬天夜間氣溫經常近零度，且交通、生活不便，但員警依然堅守崗位，展現出高度專業與使命感，為地方居民帶來安定的生活環境。

盧秀燕表示，基層警員是維繫治安的第一道防線，尤其是在像和平這樣的偏遠地區，他們的貢獻非常重要，警察的辛勤付出不僅保障了地方的治安穩定，也為地方經濟發展提供了堅實的基礎。

盧秀燕說明，和平分局勝光派出所的特殊地理環境，除守護山區居民安全，也執行觀光旅遊旺季的交通疏導與治安維護工作，武陵櫻花季自今年2月8日至23日將開始，在這長達半個月的時間，要感謝員警在天氣寒冷中執勤的辛勞，請員警要注意保暖。

「只有警民攜手合作，才能真正守護轄區的每一寸土地」，盧秀燕也呼籲，民眾應珍惜警察的努力，共同維護社會秩序，她感謝地方居民對警察工作的支持，強調地方治安的穩定離不開市民與警方的良好合作。

所長謝子千表示，勝光派出所目前共有6人，同仁們非休假期間都必須駐守派出所，平常則都住在派出所內的宿舍，所以通常都要5至10天才能下山回家。他自己本身是彰化人、現居台中龍井，從住家來到派出所路途遙遠且久久才能回家一趟，所以特別感謝妻兒的體諒與奉獻，但大家都能明白他的工作性質，為市民的安全奉獻在所不惜。

所長表示，員警工作本就相對特殊，家人們早已習慣，若家中有年幼子女則必須高度仰賴家人的協助，所以同仁對家人們都懷著感恩的心情，也很感謝外界願意對他們投以高度肯定。至於年輕、外縣市及未婚同仁，可能就需要比較多時間調適，這是比較需要在工作與生活中取得平衡的。