新北小六童騎單車撞到人疑遭毆打流血 男子涉案送辦
新北市昨天傍晚有1名小學六年級的男童騎腳踏車在人行道不慎撞到鄒姓男子，疑遭對方毆打到手流血，家長在社群發文徵目擊者，警方獲報循線找到鄒男並依傷害等罪嫌送辦。
一名家長昨晚在臉書（Facebook）社群貼文徵求目擊者並表示，其小學六年級的小朋友下午5時許，騎腳踏車行經黃昏市場外的人行道，不小心碰到1名中年男子。
這名家長表示，男子不分青紅皂白就直接把腳踏車摔丟出去，「接著用頭衝撞我兒子的肚子，接著徒手狂毆我兒子手都流血了，直到我受到很大驚嚇的兒子跟他說對不起，他才停手，然後飆罵髒話」。貼文引發網友議論。
警方今天表示，接獲遭毆傷男童的家長報案後，分局長即指示成立專案小組，調閱相關監視器影像追查，確認是64歲鄒姓男子涉案，昨晚10時許將鄒男帶回警局製作筆錄。
警方表示，鄒男供稱男童騎車撞到他時，他僅徒手把男童推開，並無攻擊男童行為。詢後，警方檢附男童驗傷證明，依傷害及毀損罪嫌將鄒男移送新北地檢署偵辦。
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