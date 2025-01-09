北屯擦撞車禍撞破大坑情人橋護欄 1車跌落6尺翻覆2傷1命危

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，北屯區景賢路、祥順東路有車禍，經中山等3個分隊到場發現，一輛轎車在撞擊大坑情人橋的邊坡護欄後，翻落約6公尺深的邊坡，車內一度有2人受困，其中一名女性無生命跡象，消防隊出動吊臂車輛協助受困駕駛、乘客脫困，目前全案有受傷的2男1女都已送醫，其中一名女子無生命跡象，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清。

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，北屯區景賢路、祥順東路有車禍，經派遣東山、大誠、中山及北屯等分隊，出動6輛各式消防車、消防人員14名，現場由東山分隊小隊長程冠穎擔任指揮官。

經查，現場疑為2輛轎車擦撞，導致1輛自小客車衝破河堤護欄翻覆橋下、另1輛自小客車停於橋上，現場共有3名傷者、其中有2名傷者受困車內、1名傷者於橋上未受困，立即搶救。

現場有3名傷者，其中男性傷者年約48歲、意識清楚、頭暈無力、無明顯外傷，送往慈濟醫院；另外一名男性傷者年約51歲、意識清楚、頭部外傷，以及女性傷者年約60歲，頭部撕裂傷、無生命徵象，都送往國軍803醫院，詳細的案發原因，有待後續釐清。