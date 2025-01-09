快訊

川普為何想拿下格陵蘭？美媒曝關鍵原因：向大陸發出強烈訊號

台中轎車撞破大坑情人橋護欄 跌落6尺翻覆2傷1命危

戰爭裡的夾心餅：黎巴嫩基督徒能否主宰未來？

聽新聞
0:00 / 0:00

北屯擦撞車禍撞破大坑情人橋護欄 1車跌落6尺翻覆2傷1命危

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，北屯區景賢路、祥順東路有車禍，經中山等3個分隊到場發現，一輛轎車在撞擊大坑情人橋的邊坡護欄後，翻落約6公尺深的邊坡，車內一度有2人受困，其中一名女性無生命跡象，消防隊出動吊臂車輛協助受困駕駛、乘客脫困，目前全案有受傷的2男1女都已送醫，其中一名女子無生命跡象，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清。

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，北屯區景賢路、祥順東路有車禍，經派遣東山、大誠、中山及北屯等分隊，出動6輛各式消防車、消防人員14名，現場由東山分隊小隊長程冠穎擔任指揮官。

經查，現場疑為2輛轎車擦撞，導致1輛自小客車衝破河堤護欄翻覆橋下、另1輛自小客車停於橋上，現場共有3名傷者、其中有2名傷者受困車內、1名傷者於橋上未受困，立即搶救。

現場有3名傷者，其中男性傷者年約48歲、意識清楚、頭暈無力、無明顯外傷，送往慈濟醫院；另外一名男性傷者年約51歲、意識清楚、頭部外傷，以及女性傷者年約60歲，頭部撕裂傷、無生命徵象，都送往國軍803醫院，詳細的案發原因，有待後續釐清。

台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區景賢路、祥順東路在今天清晨發生車禍，一輛轎車翻覆邊坡，消防員利用吊臂協助脫困。圖／讀者提供

台中市 車禍

延伸閱讀

台中北屯車禍翻落邊坡2人受困 消防隊吊臂搶救1命危

台中北屯女墜8樓卡2樓鐵皮 意識模糊消防員吊掛送醫

「藝術生活 潮流慢活」新體驗 「遠雄敦富」化身城市美術館

國道3號南下清水路段貨櫃聯結車衝出護欄 釀1傷

相關新聞

北屯擦撞車禍撞破大坑情人橋護欄 1車跌落6尺翻覆2傷1命危

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，北屯區景賢路、祥順東路有車禍，經中山等3個分隊到場發現，一輛轎車在撞擊大坑情人橋的邊坡...

台中北屯車禍翻落邊坡2人受困 消防隊吊臂搶救1命危

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，北屯區景賢路、祥順東路有車禍，經中山等3個分隊到場發現，一輛轎車在撞擊後翻落邊坡，車內...

台中北屯轎車衝出護欄掉橋下翻覆 女傷者送醫搶救半小時不治

台中市北屯區景賢路、祥順東路口今天清晨6時許疑發生擦撞車禍，其中一輛轎車撞擊大坑情人橋的邊坡護欄後，翻落約6公尺深的邊坡...

水泥加壓車大漢橋上煞車失控17車連撞 高速撞擊畫面曝光

新北市大漢橋往新莊方向下橋處，今晚7時許發生連環車禍。28歲吳男駕駛水泥加壓車行經下橋匝道時疑因煞車失控，撞上前方停等紅...

影／盧秀燕到台中最遠派出所慰勤 緊握員警雙手致謝

台中市長盧秀燕今天早上到台中最偏遠派出所，和平分局勝光派出所慰勤，感謝員警維護偏鄉治安辛勞，她逐一對每位員警握手感謝，致...

廣角鏡／桃園工廠大火 燒3天才撲滅

桃園市觀音工業區內臻鼎集團子公司先豐通訊5日大火，因工廠內存放大量酸鹼毒化物，濃煙瀰漫，消防人員無法入室，搶救困難，連燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。