水泥加壓車大漢橋上煞車失控17車連撞 高速撞擊畫面曝光

新北市大漢橋往新莊方向下橋處，今晚7時許發生連環車禍。28歲吳男駕駛水泥加壓車行經下橋匝道時疑因煞車失控，撞上前方停等紅燈的多輛轎車，後方車輛煞車不及又發生追撞，造成17車連環車禍。救護人員獲報到場，所幸並未造成人員傷亡。

警方調查，駕駛水泥加壓車的28歲吳男，當時正要開車至五股維修廠保養車輛。晚間7時30分許行經大漢橋新莊下橋處時，水泥加壓車煞車突然失控，釀成這起追撞車禍，被撞的車輛將下橋匝道2線車道全部占據，導致大漢橋嚴重壅塞。

從畫面中發現，當時下橋處許多車輛正在停等紅燈，但這輛水泥加壓車因煞車失控加上下坡，直接高速衝撞前方多輛轎車，1名騎重機騎士差點被撞上，所幸僅機車被掃到並未受傷。