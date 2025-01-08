快訊

邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

聽新聞
0:00 / 0:00

水泥加壓車大漢橋上煞車失控17車連撞 高速撞擊畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市大漢橋往新莊方向下橋處，今晚7時許發生連環車禍。28歲吳男駕駛水泥加壓車行經下橋匝道時疑因煞車失控，撞上前方停等紅燈的多輛轎車，後方車輛煞車不及又發生追撞，造成17車連環車禍。救護人員獲報到場，所幸並未造成人員傷亡。

警方調查，駕駛水泥加壓車的28歲吳男，當時正要開車至五股維修廠保養車輛。晚間7時30分許行經大漢橋新莊下橋處時，水泥加壓車煞車突然失控，釀成這起追撞車禍，被撞的車輛將下橋匝道2線車道全部占據，導致大漢橋嚴重壅塞。

從畫面中發現，當時下橋處許多車輛正在停等紅燈，但這輛水泥加壓車因煞車失控加上下坡，直接高速衝撞前方多輛轎車，1名騎重機騎士差點被撞上，所幸僅機車被掃到並未受傷。

新莊警方到場確認17車中有4輛沒有車損，車主也不願追究，車禍現場於晚間9時許恢復1線通車，10時許全線恢復通行。確切車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。

水泥加壓車煞車失控高速衝撞。圖／擷取自記者爆料網
水泥加壓車煞車失控高速衝撞。圖／擷取自記者爆料網
重機騎士僅機車被掃到，幸運的並未受傷。圖／擷取自記者爆料網
重機騎士僅機車被掃到，幸運的並未受傷。圖／擷取自記者爆料網

失控 車禍

延伸閱讀

水泥加壓車煞車失控 大漢橋下新莊處「17車連環撞」嚴重壅塞

高雄柴山死亡車禍 19歲大學生騎車自摔…猛撞轎車送醫不治

路燈、監視器都被撞毀！5車屏東萬丹鄉路口追撞 載葵花油貨車翻覆

嘉義縣中埔台18線路口車禍 小貨車翻覆駕駛受困釀3人傷

相關新聞

水泥加壓車大漢橋上煞車失控17車連撞 高速撞擊畫面曝光

新北市大漢橋往新莊方向下橋處，今晚7時許發生連環車禍。28歲吳男駕駛水泥加壓車行經下橋匝道時疑因煞車失控，撞上前方停等紅...

影／奧萬大神木遭盜伐 山友直擊山老鼠基地PO網…網急呼：快跑

南投仁愛「廬山六寶」之一的麻平暮山，又稱「馬海濮富士山」，位在奧萬大遊樂區內。但近期有山友發現當地神木被盜，且發現疑似山...

高雄柴山死亡車禍 19歲大學生騎車自摔…猛撞轎車送醫不治

高雄市中山大學上柴山的柴山大路，今天下午發生下山機車與上山轎車車禍，騎機車的陳姓男子迎頭撞擊轎車，送醫後不治。確實肇事原...

高雄港工安意外釀1死 勞檢處勒令停工、將罰雇主最高30萬

27歲李姓工人今天下午在高雄港39號碼頭作業時，遭裝卸貨物吊掛纜繩打到，搶救後不治。勞檢處勒令現場停工，將處最高新台幣3...

水泥加壓車煞車失控 大漢橋下新莊處「17車連環撞」嚴重壅塞

新北市大漢橋往新莊方向下橋處，今晚7時許發生連環車禍。1輛水泥加壓車行經下橋匝道時疑因煞車失控，撞上前方停等紅燈的多輛轎...

頭份國道高架橋「卡車」掀議 實測仍有23公分餘裕空間

王姓男子昨晚6點駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道高架橋下方時，不料卡在橋下無法動彈，一側有部分車輪並懸空，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。