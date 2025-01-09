桃捷施工路凹陷 居民憂鄰損重演

桃園市桃園區中正路昨天凌晨驚見天坑冒白煙，警消到場戒護。記者陳俊智／翻攝 昨晨桃園市桃園區中正、信光路口附近出現天坑，竄出白煙，嚇壞路過民眾。一度懷疑捷運綠線挖掘工程的「潛盾機」高溫冒煙釀禍，捷工局研判，可能是民生管線破裂，地下水氣遇冷後冒煙，與捷運工程無關，詳細原因待開挖後釐清。

該天坑長約九十公分、寬約四十公分、最深一百四十公分。民眾發現時，洞口長度還不到五十公分，不斷冒出白煙，散發刺鼻臭味，引起恐慌。

因地點位處中正路鬧區，商家餐館林立，鄰近桃園果菜市場，不少民眾擔心是瓦斯外洩，選擇繞道而行。警消與市府相關單位獲報後到場，展開警戒、封路。

由於中正路正進行捷運綠線挖掘工程，市府捷工局緊急派員，修補坑洞、灌漿，處理期間，該路段封閉管制，以致上班時間大塞車，直到上午十時廿八分才恢復通車。

昨天上午經捷運工程局搶修，填平凹洞並恢復通行。記者陳俊智／攝影

桃市府捷運工程局指出，坑洞深度約一百四十公分，而潛盾機在地下八公尺作業，初步調查坑洞與捷運工程無直接關聯，疑似為淺層管線破裂導致，白煙則是地底溫度較高的地下水所冒水氣，遇到冷空氣而形成白煙，經警消偵測，並無瓦斯外洩。

捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線是採用國內最大潛盾機，造價上億元，運作時溫度偏高，但是設有保護機制，不會因過熱冒煙。

附近居民指出，每天都能感覺到捷運地下段工程所造成的震動與地鳴，夜深人靜尤其明顯，擔心天坑擴大，新北市三重鄰損案在桃園重演，「快過年了，誰都不想碰到這種事。」