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頭份國道高架橋「卡車」掀議 實測仍有23公分餘裕空間

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

王姓男子昨晚6點駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道高架橋下方時，不料卡在橋下無法動彈，一側有部分車輪並懸空，車子受困3小時後終於脫困，當地限高4.2公尺，有人質疑「卡車」的高架橋底部有疑似加固的鋼板影響橋下淨高，高公局下午派員實測，發現維持4年前的4.43公尺淨高不變，仍有餘裕空間。

王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道匝道高架橋下方時，不料被卡住。圖／頭份市民代表周訓宇提供
王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道匝道高架橋下方時，不料被卡住。圖／頭份市民代表周訓宇提供

高公局中區養護工程分局表示，國道高架橋下的道路限高，通常都會比車輛限高多出10至20公分以上的空間，保留餘裕的高度防止車輛碰撞上橋梁，另外有的也會在雙向道路前方設置限高門架，提前防止高架橋主體被大型車輛碰撞。

中區養護工程分局表示，通往三灣、南庄的頭份東側交流道完工後，因匝道連接平面道路，橋下淨高遞減且較低，高公局2021年加設防撞鋼板保護橋體，完工後橋的底部到路面實測淨高4.43公尺，比限高多出20多公分的餘裕空間；今天下午派員再實測，路面至橋底部的淨高並未出現變動。

警方昨晚據報趕到現場處理，匝道高架橋下通行車輛限高4.2公尺，王姓駕駛從高雄送貨到頭份，酒測值0，他向警方表示是第一次行駛這處路段，路況較不熟悉；警方在場協助交管3小時，9點左右貨櫃車終於由後方的大型車拖拉，從卡住動彈不得的窘境中脫困。

王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道匝道高架橋下方時，不料被卡住。圖／頭份市民代表周訓宇提供
王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道匝道高架橋下方時，不料被卡住。圖／頭份市民代表周訓宇提供
王姓男子昨晚駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道的匝道高架橋下方時，不料被卡住，有人質疑橋底部有金屬板加固，影響下方淨高。圖／頭份市民代表周訓宇提供
王姓男子昨晚駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道的匝道高架橋下方時，不料被卡住，有人質疑橋底部有金屬板加固，影響下方淨高。圖／頭份市民代表周訓宇提供
王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道匝道高架橋下方時，不料被卡住。圖／頭份市民代表周訓宇提供
王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號交流道匝道高架橋下方時，不料被卡住。圖／頭份市民代表周訓宇提供

國道 高公局 高架橋

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