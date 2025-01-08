「行善是最大的學習」婦感念亡夫 捐贈消防車回饋社會

桃園市消防局今獲贈一輛幫浦消防車，由消防局局長龔永信代表受贈，場面盛大隆重。捐贈者許金桐女士說，消防工作相當辛苦，而「行善即是最大的學習」，丈夫在世時曾討論過希望能捐贈消防車回饋社會，而捐贈的幫浦消防車可以協助載運消防用具，以實際行動支持消防工作。

許金桐女士說，常聽消防車或救護車的響笛聲，體認消防工作相當辛苦，隨著消防局救災勤務日益繁重，車輛需求亦隨之提高，決定以先生「吳重燈」及自己的名義回饋鄉里，捐贈幫浦消防車一輛給消防局第三大隊大園分隊使用。

許金桐女士認為「行善即是最大的學習」，曾經與先生吳重燈在世時討論過捐贈車輛回饋社會，在因緣際會下得知永健長青促進協會總幹事沈皜四兄弟姊妹，去年捐贈桃園市消防局災情勘查車2輛及救災裝備器材給偏遠山區分隊，因此也願秉持感恩惜福之心，以實際行動支持消防工作，對社會的貢獻功不可沒。