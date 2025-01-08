影／奧萬大神木遭盜伐 山友直擊山老鼠基地PO網…網急呼：快跑

南投仁愛「廬山六寶」之一的麻平暮山，又稱「馬海濮富士山」，位在奧萬大遊樂區內。但近期有山友發現當地神木被盜，且發現疑似山老鼠及工寮，上網通報；林業署南投分署表示，已受理該案並派員調查，呼籲若遇類似情事，勿正面衝突。

位在奧萬大森林遊樂區北面、海拔2617公尺的麻平暮山，因山形對撐、峰頭呈完美的等腰三角形，狀似富士山，被日人稱為「馬海濮富士山」，與尾上山、再生山、武浪洋山、武令山及母安山合稱「廬山六寶」，也是登山難度最高的一座。

近期有山友攀登馬海濮富士山時，意外發現山域東稜有神木遭到盜伐，之後更在附近發現一處工寮，甚至直擊疑似外籍山老鼠逃竄，因此拍下現場狀況，並上網貼文詢問，該如何處置，並表示「在線等」，仍在附近等待線上山友給意見。

不少山友回應已協助通報警方或林務單位，也有人感謝他為台灣山林盡了一分心力，更有不少人趕忙提醒他「快跑」，告訴他有拍照、記錄座標就加速離開現場，不要在線等了，擔心山老鼠身上有衛星電話或攻擊性武器。

對此，轄管單位林業署南投分署表示，目前已有受理該案，初步了解，案發點位於轄管濁水溪事業區第21及25林班稜線，因地點偏遠、不易到達，從登山口步行前往約需2至3天，將派員上山了解。

該分署也提到，針對該處林班山域，每年規畫至少2次清查任務，而目前掌握遭盜林木應為紅檜，且該地點應有4株，將提供相關資訊報請檢警協助查緝，該署人員也會盡速與警方會合前往現場確認盜伐情形，後續也會加強該區域巡護工作。