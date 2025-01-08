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金門水頭碼頭驚傳男子落海 疑情緒失控港警消救援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海，原來是一名許姓男子因一時情緒失控跳海，不少搭乘小三通的客人看到，都嚇了一大跳，經金門港中隊與港消人員的合作下，該男子迅速獲救，送醫後確認無生命危險。

據了解，這起落海事件發生於下午1時許，水頭港分隊救災救護指揮中心接獲港警報案，指有人從碼頭跳海，港警向分隊借用救生圈，值班人員迅速按下警鈴，指派兩名隊員攜帶拋繩袋和救生衣前往現場，其餘人員則進行整備。抵達碼頭時，發現許姓男子正抱著救生圈漂浮於水面，分隊人員立即合力將其救起。

經初步檢查，男子右腳因撞擊岸邊的石頭受傷，出現疼痛情形，救護人員在現場為其清洗傷口並進行包紮止血，隨後以半坐臥姿勢將患者搬運至救護車，並提供心理支持及保暖措施，許男在送往金門醫院途中，生命徵象穩定且意識清醒。

據了解，這名許姓男子年約38歲，平日從事跑單幫，今天從廈門跑單幫返回金門後，因不明原因，一時情緒失控跳海，但也有人說，他疑似與妻子發生爭執，才會跳海；目擊民眾表示，該男子在跳海前，還先把上身衣服脫掉，感覺神情怪怪的，落海後隨即引起周圍騷動，多人協助報警求援。

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金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海！原來是一名許姓男子因一時情緒失控跳海，不少搭乘小三通的客人看到，都嚇了一大跳，經金門港中隊與港消人員的合作下，該男子迅速獲救，送醫後確認無生命危險。
金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海！原來是一名許姓男子因一時情緒失控跳海，不少搭乘小三通的客人看到，都嚇了一大跳，經金門港中隊與港消人員的合作下，該男子迅速獲救，送醫後確認無生命危險。
金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海，一名許姓男子因一時情緒失控跳海，該男子獲救後，醫護人員協助幫他清洗傷口、包紮止血。圖／民眾提供
金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海，一名許姓男子因一時情緒失控跳海，該男子獲救後，醫護人員協助幫他清洗傷口、包紮止血。圖／民眾提供
金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海，一名許姓男子因一時情緒失控跳海，經金門港中隊與港消人員的合作下，該男子迅速獲救。圖／民眾提供
金門水頭碼頭今天驚傳有人跳海，一名許姓男子因一時情緒失控跳海，經金門港中隊與港消人員的合作下，該男子迅速獲救。圖／民眾提供

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