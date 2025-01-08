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高雄柴山死亡車禍 19歲大學生騎車自摔…猛撞轎車送醫不治
高雄市中山大學上柴山的柴山大路，今天下午發生下山機車與上山轎車車禍，騎機車的陳姓男子迎頭撞擊轎車，送醫後不治。確實肇事原因由警方調查中。
據了解，今天下午3時30分，19歲的陳姓男子騎機車由柴山下山，與王姓女子（26歲）駕駛的租賃轎車迎面撞上，陳男倒地不起，消防隊據報趕赴車禍現場，發現他無呼吸心跳，立即做心肺復甦術後，將他送往阮綜合醫院急救，但延醫至下午5時不治。
柴山大路路窄，網評「這種路還可以騎成這樣」，也有人說這條路盲彎超車又一大堆，常有人在這條路「騎快車」只能說運氣不好。
【中央社】
高雄柴山今天下午發生一起車禍，19歲陳姓大學生騎車下山時因不明原因於彎道自摔滑入對向車道，並被上山的自小客車撞上，陳男送醫宣告不治，詳細肇因仍待釐清。
高雄市政府警察局鼓山分局指出，陳男下午3時30分騎車由柴山大道下山時，因不明原因於彎道處自摔後滑行至對向車道，結果遭26歲王姓女子駕駛的自小客車撞上，陳男當場人車倒地昏迷，經送醫搶救仍宣告不治。
警方獲報到場協助處理，王女經檢測無酒精反應，陳姓死者則需待抽血檢測有無酒精反應，全案已報請高雄地檢署檢察官進行相驗，詳細肇事原因仍待交通大隊分析研判。
鼓山分局呼籲，行經山區道路時，駕駛人應特別注意車速與路況，保持安全距離並減速慢行，以確保行車安全。若遇緊急事故，請立即撥打110或119通報，警方將全力協助處理，確保用路人安全。
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