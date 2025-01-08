高雄港工安意外釀1死 勞檢處勒令停工、將罰雇主最高30萬
27歲李姓工人今天下午在高雄港39號碼頭作業時，遭裝卸貨物吊掛纜繩打到，搶救後不治。勞檢處勒令現場停工，將處最高新台幣30萬元罰鍰，並移請地檢署追究刑責。
高雄市勞檢處透過訊息說明，前鎮區碼頭發生勞工於船艙作業時，被纜繩打到重大職業災害，經初步調查，研判是雇主進行裝卸作業時，未採取防範勞工進入危險區域的措施而肇災。勞檢處勒令現場停工，並依法將處雇主最高新台幣30萬元罰鍰，移請地檢署追究雇主刑責。
高雄港下午發生重大工安意外，台灣籍李姓工人下午1時30分許在39號碼頭作業時，遭裝卸貨物的吊掛纜繩打到，造成頭部、背部嚴重受創，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態；下午1時49分李男自輪船艙底內吊掛救出並送醫救治，下午2時50分宣告不治。
勞工局呼籲，各事業單位於從事吊掛作業時，務必採取正確的吊掛方式，落實危險區域管制，以預防災害發生，維護勞工作業安全。
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