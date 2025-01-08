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新竹市法醫室舊址荒廢多年 化身犯罪被害人避風港

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點，今天下午該據點舉辦揭牌儀式，盼成為犯罪被害人及其家屬專屬的溫馨堡壘。

犯罪被害人保護協會新竹分會主任委員陳進興指出，溫馨撫慰被害人心靈需要成立專屬的空間，去年台灣西區扶輪社至日本，與日本福山東扶輪社交流中，特別介紹我國犯罪被害人保護協會設立宗旨與目標，東扶輪社讚嘆我國政府可透過公私協力，為犯罪被害人發聲並提供完善保護服務網，為此紛紛表示願出資，協助法醫室舊址改造。

新竹地檢署檢察長張云綺表示，新竹市建興街4號為新竹地檢署法醫室舊址，自1949年間設置後使用至2015年2月新竹地檢署遷址為止，透過活化舊廳舍打造溫馨的司法保護據點，除讓新竹分會作為馨生人關懷據點之外，更樂見透過這一別具意義的跨國合作模式，讓世界看見我國對於犯罪被害人權益的重視。

犯罪被害人保護協會總會董事長張斗輝指出，犯罪被害人保護協會所屬各分會致力於各縣市規畫司法保護據點，主要目的在落實對於犯罪被害人及其家屬的關懷層面上，透過「區域保護據點」設置，就近提供偏鄉地區的犯罪被害人與家屬諮商等服務場地，同時導入各種社會資源的挹注，讓每位不幸事件的當事人及家屬，都能完整接收關懷的資源與力量。

犯罪被害人保護協會新竹分會表示，該據點未來將規畫心理輔導、法律諮商以及職業培訓等多元特色的課程，讓北區保護據點的運用更加貼近犯罪被害人及其家屬需求，希望有效解決犯罪被害人及其家屬所面臨的多重困境，協助他們融入社會，也期待此一成功的跨國合作方案，能讓國際社會看見我國對於犯罪被害人保護重視。

新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點。記者黃羿馨／攝影
專程自日本來台、代表日本福山東扶輪社的前社長小西直人（左），今天也出席犯罪被害人保護協會北區保護據點揭牌儀式。記者黃羿馨／攝影
專程自日本來台、代表日本福山東扶輪社的前社長小西直人（左），今天也出席犯罪被害人保護協會北區保護據點揭牌儀式。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點，今天下午該據點舉辦揭牌儀式。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點，今天下午該據點舉辦揭牌儀式。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點，今天下午該據點舉辦揭牌儀式。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署位於新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為滿足犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，無償將舊址提供給犯罪被害人保護協會作為北區保護據點，今天下午該據點舉辦揭牌儀式。記者黃羿馨／攝影
犯罪被害人保護協會新竹分會表示，該據點未來將規畫心理輔導、法律諮商以及職業培訓等多元特色的課程。記者黃羿馨／攝影
犯罪被害人保護協會新竹分會表示，該據點未來將規畫心理輔導、法律諮商以及職業培訓等多元特色的課程。記者黃羿馨／攝影

新竹 被害人

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