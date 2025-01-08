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盼更貼近救護狀況！地方籲添購創傷安妮 正視義消訓練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為提升桃園義消救護大隊訓練量能，桃園市議員楊朝偉替八德分隊爭取創傷型安妮救護訓練模型，呼籲市府應正視義消人員的訓練需求，替義消各分隊添購創傷型安妮救護訓練模型，盼訓練能更貼近救護實際狀況。桃園市消防局指出，每分隊均有編列年度24萬元協勤運作費提供購置使用，目前各式安妮無匱乏情形，未來將視經費及各分隊需求進行滾動式規劃及檢討。

楊朝偉指出，桃園義消救護大隊因經費及資源不足，平日僅可克難使用海綿練習緊急救護技術，導致許多救護義消人員因救護練習不足，無法應對第一線災害現場的實際情況。呼籲市府全面添購創傷型安妮救護訓練模型，透過擬真訓練器使義消能夠勤於練習、熟稔救護技術，提高到院前生還率。

楊朝偉表示，安妮不是只有大眾常在課堂上看到的用以訓練CPR、AED的版本，更有提供進階練習輔助氣道維護、IV 治療、I / O治療和胸部創傷等治療技術的高階版本。

楊朝偉說，他已成功爭取在八德義消分隊添購創傷型安妮救護訓練模型，盼使義消人員得以進一步練習到院前的緊急處置，包含靜脈注射、骨內輸液、喉鏡、喉鏡、胸部創傷、創傷出血控制等，希望在扎實的練習下能有效提升救護技能，進一步提升到院前存活率。

桃園市消防局指出，救護義消訓練分為每月常訓、年度專訓及年度複訓。常訓和專訓由所轄分隊負責，年度複訓由救護科負責，裝備器材及訓練教官、內容課程由訓練單位提供負責。

為配合救護義消個人裝備需要，每分隊均有編列年度新台幣24萬元協勤運作費提供購置使用，如有不足可陳報說明原由，再以實際需求予以協助。救護義消的訓練依轄區分隊需求辦理，消防局亦有編排年度課程，訓練一定有教官在場指教，教官皆要備課、備材料及備裝備，無克難情形。

消防局統計，目前各式安妮及高階救護技術訓練假人共有319具，41個分隊平均每個分隊皆有1到2具成人全身式安妮、4具半身式安妮及1具嬰兒安妮，於各地區皆配發1具學齡期兒童全身式安妮。

辦理高級救護技術員訓練及繼續教育訓練、救護義消年度評比及辦理相關救護競賽時，使用的訓練假人為高階救護技術假人，其具有各項高階模擬功能，如呼吸音、肺音、心音、瞳孔變化、心電圖等模擬功能，目前各式安妮應無匱乏情形，未來將視經費及各分隊需求進行滾動式規劃及檢討。

桃園市議員楊朝偉替八德分隊爭取創傷型安妮救護訓練模型，呼籲市府應正視義消人員的訓練需求，替義消各分隊添購創傷型安妮救護訓練模型，盼訓練能更貼近救護實際狀況。圖／桃園市議員楊朝偉提供
桃園市議員楊朝偉替八德分隊爭取創傷型安妮救護訓練模型，呼籲市府應正視義消人員的訓練需求，替義消各分隊添購創傷型安妮救護訓練模型，盼訓練能更貼近救護實際狀況。圖／桃園市議員楊朝偉提供
桃園市議員楊朝偉替八德分隊爭取創傷型安妮救護訓練模型，呼籲市府應正視義消人員的訓練需求，替義消各分隊添購創傷型安妮救護訓練模型，盼訓練能更貼近救護實際狀況。圖／桃園市議員楊朝偉提供
桃園市議員楊朝偉替八德分隊爭取創傷型安妮救護訓練模型，呼籲市府應正視義消人員的訓練需求，替義消各分隊添購創傷型安妮救護訓練模型，盼訓練能更貼近救護實際狀況。圖／桃園市議員楊朝偉提供

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