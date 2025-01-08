鄭男涉冒用議員身分索資、揭露女兒個資 南市府硬起來送辦

鄭姓男子涉嫌假冒市議員陳昆和身分，向台南市政府索取偵辦中刑事案件的資料，市府已備妥證據，以涉犯僭行公務員職權罪之罪嫌，將予以告發並移送檢警偵辦。陳昆和回應，如果有違法行為，就應依法處理。

陳昆和也說，到目前為止僅在質詢時請相關單位說明事發後是否有依規定處理，並關心相關進度為何，倘若該案已進入司法調查階段，議員不會介入干預。

針對鄭男冒用身分索資一事，陳昆和則請市府重視，並加強向民眾宣導基本的法律常識，以免民眾因不諳法律而不慎觸法。另認為，市府應針對鄭男的疑慮，再一次向社會大眾說明該案目前辦理的情形，以建立信任的基礎。

台南市政府表示，教育局在去年接獲鄭男檢舉指稱某私立幼兒園疑似性侵案件後，立即啟動並完成行政調查，調查委員認定檢舉的性侵事件不成立。目前全案已進入司法調查程序，相關監視器錄影帶資料已全部移由司法單位調查。

台南市政府指出，鄭男在跨年晚會放空飄氣球綁布條造成騷亂，且公然揭露足以識別其女兒身分的資訊，還假冒議員身分向市長黃偉哲索要幼兒園案件相關資料。鄭男假冒議員恐面臨刑法第158條第1項規定的僭行公務員職權罪，得處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。