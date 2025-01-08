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暗夜驚魂！台中街頭驚見詭異「喪屍」擋道 駕駛嚇壞急倒車離開

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中39歲劉姓男子今天凌晨1時酒後泥醉，如「喪屍」站在太平區街頭，嚇壞剛好開車經過的男駕駛和女乘客，立即倒車掉頭離開，警方到場發現，劉男跌坐在人行道致臉部擦傷，拒絕送醫，警方針對劉男擋道行為開單告發。

網路社群「社會事新聞影音」PO出影片，有一對男女開車行經太平區大源18街往欣豐橋方向，發現一名頭戴黑帽的男子站在馬路中間不動擋道，且見車輛靠近，還搖搖晃晃靠近，男駕駛按喇叭，對方又站著不動，狀似「喪屍」，嚇得男駕駛趕緊倒車回轉離開。

太平警分局坪林派出所在今天凌晨1時許獲報，有男子疑似酒醉在道路上阻礙交通，到場發現劉男泥醉胡言亂語，還不小心跌坐一旁的欣豐橋人行道上，導致臉部擦傷，還躺在馬路上「盧」半天，員警通知消防人員到場後，劉男拒絕送醫，員警耐心待其酒醒後自行返家，結束這場鬧劇。

坪林派出所所長吳忠哲表示，劉男酒後擋路的行為違反「道路交通管理處罰條例」，依事證依法製單舉發，呼籲民眾喝酒應節制，避免類似脫序行為，讓自己或用路人陷於危險的處境，增加社會負擔及資源浪費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉男今天凌晨泥醉如喪屍站在太平區大源18街路中央擋道，嚇壞開車路過的民眾。圖／翻攝自社會事新聞影音
劉男今天凌晨泥醉如喪屍站在太平區大源18街路中央擋道，嚇壞開車路過的民眾。圖／翻攝自社會事新聞影音
劉男酒後泥醉，一度躺臥在馬路上。記者趙容萱／翻攝
劉男酒後泥醉，一度躺臥在馬路上。記者趙容萱／翻攝
劉男今天凌晨泥醉如喪屍站在太平區大源18街路中央擋道，嚇壞開車路過的民眾。圖／翻攝自社會事新聞影音
劉男今天凌晨泥醉如喪屍站在太平區大源18街路中央擋道，嚇壞開車路過的民眾。圖／翻攝自社會事新聞影音

人行道 喪屍

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