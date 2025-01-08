不滿豆乳雞撒太多胡椒粉竟揍人？ 老闆反擊雙方互毆鬧上警局
胡椒粉撒太多竟被打？台南永康一間位於學區商圈內的豆乳雞攤，昨晚發生一起互毆事件，男子在購買豆乳雞時，疑因店家老闆胡椒粉「撒太多」，雙方一言不合爆發激烈肢體衝突，更引起不少路過民眾關注，警方獲報到場處理，全案後續也將以社會秩序維護法裁處。
據了解，該起事件發生在昨晚9點，陳姓男子在永康中正路一攤豆乳雞消費時，要求店家老闆少放點胡椒粉，但周姓老闆疑似未注意，胡椒粉多撒了幾下，沒想到陳男竟與周姓老闆起口角爭執，陳男更拿起手電筒朝著老闆猛砸，周姓老闆不堪其擾揮拳反擊，雙方爆發互毆事件。
永康警方獲報到場處理，抵達時已沒有衝突情事，經調查該案為店家與客人因消費問題發生糾紛，現場雙方已自行和解且暫不提出告訴，不過，警方後續仍將依社會秩序維護法，通知雙方當事人到案說明。
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