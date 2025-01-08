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路燈、監視器都被撞毀！5車屏東萬丹鄉路口追撞 載葵花油貨車翻覆
屏東縣萬丹鄉中興路一段與萬順路口今上午7點多發生5輛車追撞事故，共3輛貨車、2輛汽車，其中一輛貨車載食用葵花油翻覆，幸好油未漏出，車禍現場撞毀路燈、監視器，5名駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因待警方調查。
屏東警分局萬丹分駐所指出，車禍發生8日上午7點多，貨車駕駛33歲邱男沿中興路段南往北直行，擦撞前方變換車道的65歲鄭男駕駛小貨車，導致翻覆滑行20多公尺，過程波及行進中1輛貨車及前方路口停等紅燈2輛汽車，共5輛車與路口監視器、路燈受損，幸無人受傷。
邱姓男子駕駛貨車翻覆，貨車上載著食用葵花油，幸好油未漏出，車禍現場直到上午9點路況才全面排除。路口監視器、路燈遭撞毀，警方將請廠商評估修復金額，再與肇事人求償。車禍肇事原因待警方調查。
屏東警分局提醒，開車時請集中精神，注意前方狀況，保持安全車距，降低意外發生的風險。
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