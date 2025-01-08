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婦人騎機車誤上國道 中山高大業隧道口與車碰撞受輕傷
1名婦人今天騎機車上中山高速公路，在大業隧道前與汽車發生碰撞，還好雙方車速都不快，婦人受輕傷送醫，事故原因由國道警察調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1時7分接獲報案，指在中山高北上指標0.6公里，接近大業遂道發生車禍，比較特別的是高速公路少見的汽車與機車碰撞事故。
消防局派遣暖暖分隊人車前往救護，抵達時騎機車的中年婦人意識清楚，她穿著紅色背心、黑色長褲和紅色雨鞋，意識清楚，有輕微擦挫傷，尚能站立及行走，將她送往衛生福利部基隆醫院就醫。
據了解，女騎士可能是誤從國安路經基隆交流道匝道，開進中山高北上主線，察覺走錯路後，想穿越大業隧道前的中央分隔島缺口，從南下匝道接回平面道路時，與汽車發生碰撞。婦人騎上國道原因和肇事責任由國道警察調查。
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