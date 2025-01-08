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台南北區中華北路2車道、6車連環撞 交通打結1個多小時

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

26歲李姓女子駕駛轎車，今上午7時15分許由中華北路快車道直行不慎碰撞前方黃姓女子轎車後，並持續推撞前方4輛轎車，致6輛轎車輕微受損及2名駕駛擦挫傷。警方據報後，趕抵現場處理，駕駛人均無酒駕情事，警方指出，詳細肇事原因正調查、釐清中。

然而，案發後，有目擊者隨後在社群PO文，指二車道6車連環撞，要經過請繞道而行。警方獲報後立即派員警趕赴現場疏導交通，經1個多小時，於8時30分左右排除狀況，交通恢復正常。

台南市警五分局指出，李女駕車，由中華北路快車道直行碰撞前方轎車，並持續推撞前方4輛轎車，計6輛轎車輕微受損、2名駕駛擦挫傷。2駕駛傷勢輕微，均未送醫。

警方表示，詳細肇事原因正調查釐清中。同時，呼籲駕駛人行車務必注意前方狀況，行經路口時，減速慢行，以確保安全。

警方獲報後立即派員警趕赴現場疏導交通，經1個多小時，於8時30分左右排除狀況，交通恢復正常。圖／讀者提供
警方獲報後立即派員警趕赴現場疏導交通，經1個多小時，於8時30分左右排除狀況，交通恢復正常。圖／讀者提供
李姓女子駕駛轎車，今上午經中華北路快車道不慎碰撞前方轎車後，並持續推撞前方4輛轎車，致6輛轎車輕微受損及2名駕駛擦挫傷。圖／讀者提供
李姓女子駕駛轎車，今上午經中華北路快車道不慎碰撞前方轎車後，並持續推撞前方4輛轎車，致6輛轎車輕微受損及2名駕駛擦挫傷。圖／讀者提供
警方據報後，趕抵現場處理，駕駛人均無酒駕情事，詳細肇事原因正調查、釐清中。圖／讀者提供
警方據報後，趕抵現場處理，駕駛人均無酒駕情事，詳細肇事原因正調查、釐清中。圖／讀者提供

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