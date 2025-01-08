台南北區中華北路2車道、6車連環撞 交通打結1個多小時
26歲李姓女子駕駛轎車，今上午7時15分許由中華北路快車道直行不慎碰撞前方黃姓女子轎車後，並持續推撞前方4輛轎車，致6輛轎車輕微受損及2名駕駛擦挫傷。警方據報後，趕抵現場處理，駕駛人均無酒駕情事，警方指出，詳細肇事原因正調查、釐清中。
然而，案發後，有目擊者隨後在社群PO文，指二車道6車連環撞，要經過請繞道而行。警方獲報後立即派員警趕赴現場疏導交通，經1個多小時，於8時30分左右排除狀況，交通恢復正常。
台南市警五分局指出，李女駕車，由中華北路快車道直行碰撞前方轎車，並持續推撞前方4輛轎車，計6輛轎車輕微受損、2名駕駛擦挫傷。2駕駛傷勢輕微，均未送醫。
警方表示，詳細肇事原因正調查釐清中。同時，呼籲駕駛人行車務必注意前方狀況，行經路口時，減速慢行，以確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言