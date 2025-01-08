台64台65區間測速15日啟用 泰山新五路科技執法下月跟進

新北市台64快速道路板橋往中和路段、台65快速道路板橋往新莊路段區間測速今年1月15日正式啟用，泰山區新五路與楓江路口科技執法將於下月5日跟進啟用。新北市警局交通大隊呼籲駕駛用路人遵守交通法規相關道路速限規範，勿一時貪快導致事故發生，反而可能使行程更加延誤。

新北市交大指出，台64線快速道路21.48公里至23.2公里及台65線快速道路7.9公里至4.5公里區間測速執法，將於今年1月15日正式啟用。警方指出，這兩處區間平均速率執法設備自去年10月開始蒐集違規數據，統計顯示兩路段的超速情況原先較多，經過兩個月的區間測速宣導、盲測期，去年12月，台64線超速違規已降為963件，台65線超速件數為1245件，違規情形均顯著減少。

交大表示，台64線板橋往中和路段為速限70公里，台65線板橋往新莊路段為速限80公里，都是新北市聯外重要快速道路，路型筆直為事故多發地，事故肇因多與超速行駛有關，加上快速道路屬封閉道路，一發生事故就很容易造成道路壅塞，將嚴重影響車流運行。

警方說，台64線21.4公里區間測速起點將同時偵測車輛跨越雙白線行駛，採二合一科技執法，提醒駕駛用路人行經時勿違反標線規定任意變換車道，違者可開罰3000元。

另因應五股泰山輕軌建設，施工路段周邊易發生交通事故，地方民意反映於泰山區新五路1段與楓江路口建置科技執法，也將於今年2月5日啟用執法，針對闖紅燈及不依標誌標線行駛等違規加強取締。