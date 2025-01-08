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桃園東眼山情侶2人2狗摔10米山坡密林 竟是因為這原因

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市復興區東眼山區一對情侶2人攜帶2隻愛犬，疑似為節省東眼山森林遊樂園門票，前天下午橫跨庫志山區2人不慎滑落山坡下方10公尺，女子頭部撕裂輕傷，消防局搜救人員救出，2人拒絕送醫自行離開，復興分隊今天提醒，民眾登山健行不要隨意攀爬人跡罕見山路，備妥安全裝備降低危險。

消防局第四大隊調查，復興區東眼山森林遊樂園附近的庫志山區密林6日傳出一對4、50歲的男女情侶受困密林山坡下，復興分隊搜救人員獲報前往救援，根據手機定位，當天晚間在庫志山區山老下方10公尺林間，發現2人及2隻狗，搜救人員確認後架設繩索、使用捲式擔架協助2人2狗脫困，該情侶輕微失溫，男子無大礙、女子頭部撕裂輕傷，2狗沒事。

情侶2人不願說明為何橫穿越庫志山區往東眼山森林遊樂區方向，也不願留下姓名、拒絕送醫，2人表示，2人登山不熟悉山路、不慎滑落山坡下方，會自行就醫，並謝謝消防人員救援。

復興分隊分隊長陳遠鑫表示，民眾做好登山安全準備，發生意外最好利用手機向119或112求救，做好保暖不失溫、留下跡證就地避難、至空曠或高處方便手機通訊、善用頭燈或哨子求救、找到周邊有利求生環境等待救援，不要亂跑，提高獲救機會。

男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。圖／消防局提供
男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。圖／消防局提供
男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。圖／消防局提供
男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。圖／消防局提供
男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。圖／消防局提供
男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。圖／消防局提供

保暖 情侶 遊樂園

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