影／這次卡路上！貨櫃車卡在頭份3小時 疑國道高架橋加固工程惹禍
卡住了！王姓男子昨晚6點左右駕駛貨櫃車行經苗栗縣頭份市興隆路國道1號高架橋下方時，不料被卡住，因一側輪胎傾斜騰空，輪胎放氣降低車身高度的方式行不通，頭份警方派員到場交管3小時，在附近找來拖吊車協助，貨櫃車終於脫困。
警方據報趕到現場處理，高架橋下通行車輛限高4.2公尺，64歲王姓駕駛酒測值為0，他從高雄送貨到頭份後準備南返，不料受困在高架橋下，他向警方表示是第一次行駛這處路段，路況較不熟悉；警方在場協助交管3小時，9點左右貨櫃車終於從後方被拖救出來。
頭份市民代表周訓宇聞訊到現場關切狀況。他指出，當時有拖吊車公司人員到場，但與王姓駕駛雙方拖吊費用「談不攏」，幸好附近有人停放大型聯結車，請來駕駛協助從貨櫃車後方拖救，當時貨櫃車被高架橋加固的金屬架卡住，貨櫃車頂拖離金屬架後，車身回正到路面，終於脫困。
由於現場也有人質疑高架橋下有加固的金屬架，實際限高可能不到4.2公尺，警方酌情處理，暫時未對王姓駕駛開出告發單。
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