聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣中埔台18線路口車禍 小貨車翻覆駕駛受困釀3人傷
嘉義縣中埔鄉台18線23.3公里處昨天下午3點39分發生車禍，70歲蔣姓男子駕駛小貨車，在路口與轎車發生碰撞，小貨車不慎翻覆，車內2人受傷受困，經警消救援後脫困送醫，74歲轎車駕駛楊姓男子也受傷，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
據了解，蔣姓男子開著小貨車沿台18線由西往東行駛，行經路口時遇到正要左轉的轎車，兩車煞車不及相撞，小貨車不慎失控翻覆，小貨車駕駛蔣男與車內乘客張女受困，警消獲報後出動破壞器材，順利將2人從小貨車中救出。
嘉義縣消防局表示，蔣男及張女獲救後意識清楚，但蔣男全身多處擦挫傷，張女頭部擦傷且雙腿骨折，另輛轎車駕駛楊男身體有多處擦挫傷，3人都由救護車送醫治療。
警方指出，初步排除酒駕可能，肇事原因仍待進一步釐清，提醒駕駛人行經路口時務必減速慢行，確實遵守「慢、看、停」原則，並注意轉彎車應禮讓直行車，也呼籲高齡駕駛人應加強安全防衛駕駛常識，避免因疏忽釀成憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言