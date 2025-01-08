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嘉義縣中埔台18線路口車禍 小貨車翻覆駕駛受困釀3人傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉台18線23.3公里處昨天下午3點39分發生車禍，70歲蔣姓男子駕駛小貨車，在路口與轎車發生碰撞，小貨車不慎翻覆，車內2人受傷受困，經警消救援後脫困送醫，74歲轎車駕駛楊姓男子也受傷，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，蔣姓男子開著小貨車沿台18線由西往東行駛，行經路口時遇到正要左轉的轎車，兩車煞車不及相撞，小貨車不慎失控翻覆，小貨車駕駛蔣男與車內乘客張女受困，警消獲報後出動破壞器材，順利將2人從小貨車中救出。

嘉義縣消防局表示，蔣男及張女獲救後意識清楚，但蔣男全身多處擦挫傷，張女頭部擦傷且雙腿骨折，另輛轎車駕駛楊男身體有多處擦挫傷，3人都由救護車送醫治療。

警方指出，初步排除酒駕可能，肇事原因仍待進一步釐清，提醒駕駛人行經路口時務必減速慢行，確實遵守「慢、看、停」原則，並注意轉彎車應禮讓直行車，也呼籲高齡駕駛人應加強安全防衛駕駛常識，避免因疏忽釀成憾事。

嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台18線一處路口昨下午發生車禍，小貨車翻覆駕駛及乘客受困，共釀3人受傷送醫。圖／警方提供

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