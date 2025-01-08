男童深夜陽台哭喊媽媽放我進去 海山警到場救援曝真相

新北市板橋區1名12歲男童昨天深夜11時許因作業未完成，被母親關在陽台寫，男童不斷在住家陽台哭喊：「媽媽放我進去」，附近鄰居聽聞後立即報警。警方到場了解母親因戴著耳機工作未聽到，男童並無外傷，警方勸導後也通報社會局介入關懷。

有網友在臉書社團「我是板橋人」PO文：「長安街到底是哪一家常把小孩關在陽台，之前晚餐時間六、七點在關，現在晚上十一點也在關，小孩已經喊「媽媽幫我開門、媽媽放我進去」，喊了半小時都沒人放進去。」因找不到聲音來源，鄰居立即報警求助。

海山警方獲報到場經搜尋後順利找到男童住家，協助將男童帶返回屋內，並向男童母親陳女詢問緣由。據了解，男童母親陳女是1名單親媽媽，因男童常常未如期完成學校作業，陳女接獲老師通知男童還有3篇作文未繳交，於是要求男童晚餐後至少要完成1篇，但直到晚上9時許男童都未完成，陳女一問才知道男童整晚都在玩，為了讓男童能順利完成作業，於是將男童關在陽台外，並告知男童要寫完才能進屋內，

因陳女平常從事網拍工作，常須帶著耳機，男童11時許寫完作業後要求進入屋內，但陳女未聽聞，男童就這樣被關在陽台約半小時，不斷哭喊「媽媽幫我開門」、「媽媽讓我進去」、「媽媽我很冷」。警方也勸導並告誡陳女勿使用激烈手段管教，並告知相關兒少法規，男童身上經檢視並無外傷，警方後續依職權通報社會局介入關懷。