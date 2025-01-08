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影／桃園天坑冒白煙民憂三重鄰損案重演 捷工局：坑洞經搶修無擴大

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區中正路今天凌晨冒出最大直徑近1公尺天坑，洞口還不斷冒白煙，嚇壞不少民眾，也影響通勤交通，目前雖由市府捷運工程局灌漿修補，但附近居民仍有顧忌，擔心新北三重鄰損案重演；捷工局表示，坑洞經搶修無擴大情形，未來會持續觀察現場與調查原因。

桃園天坑約莫凌晨4時就出現，且不斷冒白煙，還散發刺鼻臭味，警消到場拉封鎖線，中正路、民光路口到中正路、信光路口管制車輛通行，一度造成通勤交通壅塞，後來天坑由桃園捷運工程局修補，填平的路面還墊鋼板加固，上午10時28分恢復通車。

附近居民指出，中正路地底正在進行捷運綠線挖掘工程，每天都能感覺到工程帶來的震動與地鳴，夜深人靜時，感覺特別明顯，有時聲音是「轟隆轟隆」，有時像是手機擺在桌上的震動聲，稍微留意觀察，也可以感覺到地板在震，但不像地震那麼明顯，震動幅度也不如地震大。

居民懷疑天坑與捷運綠線工程有關，雖然坑洞不大，但害怕擴大惡化，擔心三重鄰損案在桃園重演，「快過年了，誰都不像碰到這種事」。

桃園捷運工程局表示，該坑洞最大直徑約90公分，深度約140公分，而綠線挖掘工程是在地下8公尺深的位置，初步調查坑洞與工程無關，發生原因比較類似淺層管線破裂導致，白煙則是地底溫度較高的地下水所冒水氣，非瓦斯外洩。

對於居民憂慮，捷工局指天坑已用混凝土澆灌填平，暫無擴大情形，未來會持續觀察與調查確切發生原因。

桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，經捷運工程局搶修，上午10時28分填平並開放車輛通行。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，經捷運工程局搶修，上午10時28分填平並開放車輛通行。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，警消到場戒護。記者陳俊智／翻攝
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，警消到場戒護。記者陳俊智／翻攝
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，經捷運工程局搶修，上午10時28分填平並開放車輛通行。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，經捷運工程局搶修，上午10時28分填平並開放車輛通行。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，經捷運工程局搶修，上午10時28分填平並開放車輛通行。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區中正路今凌晨驚見天坑冒白煙，經捷運工程局搶修，上午10時28分填平並開放車輛通行。記者陳俊智／攝影

天坑 捷運 桃園

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