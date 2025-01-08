高雄男朝超商飲料架「吐檳榔汁」拍片炫耀噁爆網友
高雄一名身穿牛仔褲的男子，涉嫌將檳榔汁吐在超商飲料架上，隨後若無其事離開，整個過程還貼上IG限時動態炫耀，轄區岡山警分局獲報前往受害超商，業者直到警方上門才知遭人惡搞，警方已對此人身分已經展開調查。
社群媒體今上午轉傳一段畫面，一名穿著黑色外套、緊身牛仔褲的男子正在逛超商，他嘴裡嚼著檳榔，隨後朝著飲料櫃吐出深紅色的檳榔汁，一旁的友人還興奮地拍下影片貼到IG上，引起議論。
岡山分局獲知後，已前往查訪該店，並請店家協助警方釐清案情，業者直到警方上門才知遭人惡搞，至於全案詳細情形及該名人士身分，警方尚在積極調查中。
警方表示，請民眾切勿自認有趣而從事脫序行為，如有從事類似行為者，得依社會秩序維護法第91條，汙溼他人物品而情節重大者，而處1500元以下罰鍰或申誡，另依廢棄物清理法，除可處以1200元罰鍰外，還應接受4小時的戒檳班講習。
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