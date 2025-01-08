詐領加班費近3萬元 土城分局巡官詐欺起訴
新北市土城警分局一名徐姓巡官，涉嫌於去年1月8日至8月26日間，偽造不實的員警出入及領用登記簿勤務簽到時間及督導報告內容共28次，藉此申報詐領超勤加班費29966元，遭新北地檢署依詐欺取財及行使公務員登載不實公文書罪嫌起訴。
檢警調查，徐員明知上述申報超勤時段，並未實際執行分層督導及安民專案勤務，卻在出入登記簿上登記不實簽到時間，並不實填報前往偵查隊、交通分隊及各派出所等單位的督導報告內容，將超勤加班費申請表交由不知情的業務承辦人審核、陳報，詐取每次900至1200餘元的加班費。
土城分局經內部稽核察覺有異，主動將徐員依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪嫌送辦。但檢察官認為，所謂「職務上衍生之機會」應與職務密切相關，公務員詐財行為如與其法令上職務無關，就不能以貪汙論罪。
例如公務員的加班費、值班費、差旅費及休假補助費，為公務員提供額外勞務，請求機關給付的對價，並非濫用職務行使職權，僅為利用公務員身分的機會詐領上述款項，因此改以刑法普通詐欺罪將徐員起訴。
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