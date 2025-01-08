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影／台中母誤信詐騙砸20萬 子苦勸不聽帶去警局逮車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓婦人在去年間誤信歹徒投資詐騙陷阱，已投資20萬元，劉婦兒子發現後，苦勸劉婦但仍不聽勸，劉婦兒子去年底將母親帶到第二警分局，在警方勸說下，同意以再投資100萬元，約出詐騙集團的曹姓車手，昨天順利抓人，將依詐欺罪移送。

經查，劉姓婦人（53歲）在去年間透過網路廣告，誤信詐騙集團的飆股投資詐騙，去年11月時投入20萬元，劉婦見帳面獲利已翻倍，欲再投入更多的積蓄，劉婦兒子發現後，要母親趕緊止損，也幫母親封鎖網友，但劉婦兒子見母親仍執迷不悟，去年底帶著母親到第二警分局偵查隊。

警方得知後，檢視劉婦手機、對話內容，確認劉婦遭詐，期間不斷搬出類似的假投資詐騙實例，為劉婦敲響警鐘，在警方不斷說明下，劉婦才願意接受可能被騙的狀況，也決定配合警方「請君入甕」計畫，向詐團佯稱欲再投資入金100萬，昨天順利約出在北區漢口路的咖啡廳面交，查獲曹姓車手（23歲），今將依詐欺罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局長周俊銘呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒民眾，投資一定要選擇合法管道，任何聲稱高額獲利、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱，如若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線，與警察聯繫。

春節將至，第二分局推動機動派出所、舉家外出安全維護等為民服務工作，並結合協勤民力共同維護轄區治安，守護民眾居家安全，讓大家都能過ㄧ個順遂、如意的春節假期。

台中市劉姓婦人誤信投資詐騙砸入20萬元，警方昨天順利查緝曹姓車手到案。圖／摘自社會事新聞影音
台中市劉姓婦人誤信投資詐騙砸入20萬元，警方昨天順利查緝曹姓車手到案。圖／摘自社會事新聞影音

母親 詐騙集團

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